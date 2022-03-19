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Asker eğlencesinde kan aktı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde asker eğlencesinde silahla ateş edilmesi sonucu kazara vurulan şahıs yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde asker eğlencesinde silahla ateş edilmesi sonucu kazara vurulan şahıs yaralandı.


Olay, Kuşcular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düzenlenen asker eğlencesinde H.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun arkadaşı 3 çocuk babası Ahmet T.'ye (39) isabet etti. Sırt boşluğundan giren kurşun karın boşluğundan çıktı.


Yaralanan Ahmet T., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası arkadaşını kazayla vuran H.S., jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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