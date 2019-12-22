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Askerde kalmak i?in 50 metre y?kseklikteki binan?n tepesine ??kt?

SAMSUN (?HA) ? Samsun’da 21 ya??ndaki asker Ferhat Y.

SAMSUN (?HA) ? Samsun'da 21 ya??ndaki asker Ferhat Y. (21), askerde kalmak istedi?ini s?yleyerek 50 metre y?ksekli?indeki binan?n tepesine ??kt?.


Olay Samsun'un ?lkad?m il?esi Samsun Devlet, Opera ve Balesi ?at?s?nda saat 11.00 sular?nda meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, 19 May?s K??las?nda asker olan, uzman ?avu?luk s?nav?n? kazanamayan Ferhat Y., askerde kalmak istedi?ini s?yleyerek Devlet, Opera ve Balesi ?at?s?na ??kt?. Zaman zaman a?a??ya sarkan Ferhat Y., daha sonra polislerden T?rk Bayra?? istedi. Polisler, Ferhat Y.'ye T?rk Bayra?? verdi. Ferhat Y., polislerden ald??? T?rk Bayra??n? ?perek, a?t?. Ferhat Y., bir s?re daha ?at?da kald?ktan sonra polisler taraf?ndan ikna edilerek, al?nd?.


Ferhat Y., daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri taraf?ndan sa?l?k kontrol? i?in hastaneye g?t?r?ld?.

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