Askerden gelen genci öldüren zanlının bir hafta önce de bir kişiyi vurduğu ortaya çıktı

Samsun'da askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki genci pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının bir hafta önce de tabancayla bir kişiyi yaraladığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Onur Bektaş, evinin önünde pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan, kalbinden, karnından ve kolundan vurulduğu öğrenilen Onur Bektaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen Akın K. (22) ve Abdulbaki B. (26) ise olay yerinden araçla kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, pompalı tüfekle ateş ederek Onur Bektaş'ın ölümüne sebep olan Akın K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Akın K.'nin olayın kız meselesi yüzünden meydana geldiğini iddia ettiği öğrenildi. Akın K., sorgulamanın ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Akın K., "Öldürme kastı ile ateş etmedim. Olay yeri kalabalıktı. Abdulbaki'nin söylemesi üzerine araçta bulunan tüfeği aldım, yine Abdulbaki'nin söylemesi üzerine havaya doğru iki el ateş ettim. Bu esnada Onur Bektaş üzerime doğru gelmeye başladı. Olayın oluşturduğu panik duygusu ile bir kez de yere doğru ateş ettim. Onur Bektaş koşarken elini beline atmıştı. Belinde silah gördüm. İki el havaya, bir el yere olmak üzere üç el ateş ettim. Yere ateş ettiğimde seken kurşun Onur Bektaş'a isabet etti" dedi.

Nöbetçi mahkemece tutuklanmasına karar verilen Akın K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covit-19 testi yapıldıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Akın K.'nin bir hafta önce de Derecik Mahallesi'nde yine Abdulbaki B. ile Abdulbaki'nin tartıştığı Serkan K.'yi (27) tabancayla yaraladığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Firarda olan Abdulbaki B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.