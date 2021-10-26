İhlas Haber Ajansı

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Askeri bando Samsun'u coşturdu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında askeri bando tarafından meydanda verilen konser vatandaşlara bayram coşkusu yaşattı.


Etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bandosu tarafından gerçekleştirildi.


Askeri bando tarafından 29 Ekim'e özel marş ve türküler söylendi. "Sakarya", "Hoş gelişler ola", "Vatan", "Alay", "Biz Atatürk gençleriyiz", "İzmir", "Estergon" ve "10. Yıl" marşları ile "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü seslendirildi. Vatandaşlar marşlara bayraklarla eşlik etti.

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