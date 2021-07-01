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Askerlerden Kızılay'a kan bağışı

Samsun’un Bafra ilçesinde acemi er ve erbaşlar, Kızılay’a 41 ünite kan bağışında bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde acemi er ve erbaşlar, Kızılay'a 41 ünite kan bağışında bulundu.


Bafra Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı emrinde acemi eğitimi alan erbaş ve erler Kızılay'a 41 ünite kan bağışında bulundu. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ve Bafra Cezaevi Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Murat Uyar, kan bağışında bulunarak erbaş ve erlere öncülük ettiler. Kızılay yetkilileri bağıştan dolayı askerlere teşekkür etti.

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