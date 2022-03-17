“Askıda Soru” uygulamasına öğrencilerden tam not

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın, 2009 yılında İlkadım ilçesinde başlattığı “Askıda Ekmek” iyilik hareketi İLKEM Etüt ve Eğitim Merkezinde “Askıda Soru” uygulamasıyla hayat buldu.

Geleceğin teminatı olan gençlerin yetişmesinde örnek çalışmaları, yerel yönetimler tarafından da takdir bulan İlkadım Belediyesi İLKEM Etüt ve Eğitim Merkezi, "Öğrenimi Geliştirme Projesi” kapsamında "Sorular Askıda" uygulamasını hayata geçirdi. Öğrencilerin boş vakitlerinde soru çözme alışkanlığı kazanabilmesi ve soru çözmede diğer arkadaşlarına yardımcı olabilmeleri için bu projeyi başlattıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “YKS'ye hazırlanan öğrencilerimizin sınav hazırlık süreçlerini doğru yönetebilmelerine ve eksiklerini tamamlayabilmelerine katkı sağlamak için, gördüğü derslerle ilgili çözemediği soruları ve geçmiş yıllarda çıkan soruları renkli kağıtlara yazarak panoya asıyoruz. Öğrencilerimiz teneffüs zamanlarında panoda asılan soru kağıtlarını bulunduğu yerde çözümleyerek cevabını ise alt kısmına yazıyor. Her hafta çarşamba günü panoya asıla ödüllü soruya cevap veren öğrencimize öğretmenlerimiz çikolata takdim ediyor. Bu sayede soru soran öğrencimizin sorusunun çözülmesine yardımcı oluyorlar ve de çözülen sorulardan herkes faydalanmış oluyor" dedi.

Üniversite hazırlık kursları ve eğitim danışmanlık hizmetleri ile gençlere desteklerini sürdüreceklerini belirten Başkan Demirtaş, “Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.