“Ata toprağı” Selanik'ten Atakum'a yola çıktı

Atakum Belediyesi'nin destek olduğu projeyle Yunanistan Gümülcine'den, Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evden alınan toprakla yola çıkan bisiklet grubu İpsala sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Sporcular 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atakum'da olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balkan Masası'nın organize ettiği “Gençlik Geleceğimizdir” değişim programı dahilinde Atakum Belediyesi'nin ev sahipliğini yapacağı proje gereği Yunanistan Gümülcine'den yola çıkan bisiklet grubu İpsala sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evden aldıkları toprakla yola çıkan sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atakum'da olacaklar.

Mübadil gençler iletişime geçecek

Yola çıkan sporculara kazasız, belasız yolculuk dileğinde bulunan Atakum ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, CHP Balkan Masası Belediye Sorumlusu Hasan İpek, “Genç arkadaşlarımız İstanbul'dan sonra Karadeniz sahilini izleyerek Atakum'a ulaşacak. Amacımız Batı Trakya'daki Türk varlığına dikkat çekmek ve oradaki soydaşlarımızla Samsun'daki mübadil gençlerimizin iletişime geçmesini sağlamak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Barış ve kardeşlik taşıyorlar”

Bisiklet sporcularının çok önemli bir amaçla Yunanistan'dan yola çıktığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Gençlerimiz bu yolculukla hem Ata toprağını hem de barış ve kardeşliği Atakum'a taşıyor. Bizler için çok önemli olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sporcularımızı Atakum'da büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı Samsun ve onun en güzel kenti Atakum ile oradaki kardeşlerimizle dayanışmamızı en yüksek noktada tutacağız. Sporcularımıza iyi yolculuklar diliyorum” ifadelerini kullandı.