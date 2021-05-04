AtaÇocuk'un kapıları sağlıkçıların çocuklarına açıldı

AtaÇocuk Anaokulu, tam kapanma döneminde AtaÇocuk'a kayıtlı olma şartı aranmaksızın sağlıkçıların çocuklarına kapılarını açtı. Görevlerine devam eden sağlık emekçileri çocuklarını Mevlana Mahallesi'ndeki AtaÇocuk Anaokulu'na götürebilecek.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin sözünü verdikten sonra hayata geçirdiği, kentteki çocukların çağdaş ve modern bir eğitimle geleceğe güçlü bireyler olarak hazırlandığı AtaÇocuk Anaokulu'nun kapıları tam kapanma döneminde sağlık emekçilerinin 3-6 yaş arası çocuklarına açıldı. AtaÇocuk Anaokulu, 29 Nisan -17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma sürecinden muaf velilerin ve AtaÇocuk'a kayıtlı olması şartı aranmaksızın sağlık kuruluşlarında çalışan ebeveynlerin çocuklarına kapılarını açtı. Kahraman sağlıkçılar çocuklarını tam kapanma dönemi boyunca Mevlana Mahallesi 741. sokakta bulunan AtaÇocuk Mevlana Şubesi'ne götürebiliyor. Ayrıntılı bilgi almak için ise sağlık emekçisi ebeveynler 444 40 55 numaralı hattı arayabiliyor.

“Kahramanların evlatları bizim için değerli”

Korona virüs döneminde kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarının evlatlarına kapılarını açmaktan mutluluk duyduklarını belirten AtaÇocuk yetkilileri, “Kahraman sağlık emekçilerimizin çocukları bizler için çok değerli. Bu dönemde sağlıkçılarımıza bir nebze katkımız olursa bundan mutluluk duyarız. AtaÇocuk eğitimcilerimizle ile sağlık emekçilerimizin çocuklarını AtaÇocuk sınıflarına bekliyoruz” diye konuştu.