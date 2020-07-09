Atakum-Amasya kadın dayanışması

Cemil Deveci'nin kurulmasına öncülük ettiği, Samsun'un ilk kolektif kadın girişimi olan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurucu üyeleri, çevre kentlerdeki örnek oluşumlarla iş birliği toplantıları gerçekleştiriyor. İlk ziyaretlerini Amesia Çalışan Arı Kadınlar Kooperatifi'ne yapan Atakumlu kadınlar, Amasyalı kadın girişimciler ile üretim görüşmesi yaptı, dayanışma kararı aldı.

Cemil Deveci'nin öncülüğünde kentteki kadınlar tarafından oluşturulan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurucu üyeleri, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala ile birlikte Amasya İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (Amasya DSYB) bünyesindeki Amesia Çalışan Arılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni (Amesia) ziyaret etti, deneyimli kadın girişimcilerin başarı öykülerini dinledi. Amasya'nın Merzifon, Gümüşhacıköy ve Suluova ilçelerinde yaklaşık 10 yıllık geçmişe sahip olan Amesia ile Atakumlu kadınların ortaklaşa gerçekleştirebileceği üretim çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette iki kooperatif arasında kadın dayanışması yürütülmesi kararı alındı. Gelecek dönemde Atakumlu kadın girişimciler bir yandan Amesia'nın deneyimlerinden faydalanacak diğer yandan da Amesia için çeşitli ürünler imal ederek iki kadın kooperatifi arasındaki dayanışmayı güçlendirecek.

Atakum'dan Amasya'ya üretim görüşmesi

Aralık 2019'da gerçekleştirilen ilk ziyaret ile Amesia'dan cesaret alan kadınlar, Samsun'un ilk kolektif kadın girişimi olan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulmasının ardından üretim sahalarını incelemek üzere yeniden Amesia'nın merkezi Merzifon'a gitti. Kadın istihdamının artırılması, markalaşma, lojistik ve hedef pazarlara ulaşma gibi konularda Amesia'nın deneyimlerini dinleyen Atakumlu kadın girişimciler, üretim ve etiketleme alanlarındaki çalışmaları yakından inceledi. Amasya DSYB Başkanı Güner Arslan, Satın Alma Sorumlusu Hanife Akkuş, Gıda Mühendisi Didem Arköse de Atakumlu kadın girişimcilere kooperatifin büyüme sürecine ilişkin deneyimlerini aktardı. Atakumlu kadınlar, Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi Başkanı Medine Alkoç'a kendi ürettikleri tabloyu hediye etti. Ziyarette Amesia için örgü sepet üretimi konusunda bir ön görüşme gerçekleştirildi. Atakumlu girişimci kadınların önümüzdeki günlerde Amesia ürünleri için örgü sepet üretimi yapması planlanıyor. Öte yandan Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol'u da ziyaret eden girişimci kadınlar, Atakum'da gerçekleştirmeyi hedefledikleri üretim faaliyetleri hakkında bilgi aktardı.