Atakum Anadolu İHL öğrencileri dil eğitimi için İngiltere'ye gitti

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, İngilizce hazırlık öğrencilerini dil eğitimi için İngiltere'ye uğurladı. Türkiye'de dil alanında başarılı okullardan olan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerini dil eğitimi için İngiltere'ye gönderdi.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, Proje İngilizce hazırlık öğrencilerini dil yerinde öğrenilir mantığıyla yarıyıl tatillerini hem eğlenceli hem de faydalı hale getirmek için yurt dışına gönderiyor. Akademik alanda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Atakum Anadolu İHL dil eğitimi programı kapsamında öğrencilerinin İngitere'ye gitmesi için büyük bir fırsat sundu. Dört hafta sürecek olan İngiltere dil eğitimi öğrencilere büyük kazanımlar sağlayacak.

İngiltere'ye giden öğrenciler, seviyelerine uygun sınıflarda pratik ağırlıklı ders alacak. Dil eğitimi programıyla öğrencilerin telaffuz, pratik konuşma ve dinlediğini anlama becerilerinin daha üst seviyeye çıkması hedefleniyor. Öğrencilere, dil programının yanı sıra, Avrupa'yı yakından tanımaları için gezi programları hazırlandı.

İngiltere'ye dil eğitimine giden öğrenciler 4 haftalık bir eğitim alacak. Yurt dışında dil eğitimi alarak dünyanın kapılarını açmayı lise çağında öğrenen öğrenciler, erken yaşta farklı kültürleri ve insanları tanıma fırsatı da bulacak.