Atakum Anadolu İHL, TEKNOFEST'te Samsun'u temsil edecek

Gaziantep'te gerçekleştirilecek organizasyona İHA kategorisinde 895 başvuru yapıldı. 19 Mayıs'ta açıklanan sonuçlara göre Atakum Anadolu İHL "Şah Kartallar" takımı başvurusu kabul edildi ve takım Samsun'da “tasarım raporu” aşamasına geçen 3 takımdan biri oldu.

Atakum Anadolu İHL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Tuzcu, “İHA ekibinde yer alan öğrenciler, Samsun'u temsil etme bilinciyle ve sorumluluğuyla pandemi sürecinin zor koşullarında gece-gündüz devam eden çalışmalarıyla tasarım raporunun 92 puan gibi çok yüksek bir puan ile kabul edilmesini sağladı. 28 Haziran'da açıklanan sonuçlara göre TEKNOFEST TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışması'nda Samsun'u temsil edecek tek takım olmak bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Son üç yıldır robotik ve kodlama alanında yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermiş ve peş peşe gelen başarılar ile ilimizde örnek okul olunmuştur. MEB Robot Yarışması'nda 200 takım arasından gelen 9.luk ile başlayan başarı serüveni, TEKNOFEST İstanbul'da Türkiye 4.lüğü ve TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları bilgisayar alanında alınan gümüş madalya ile devam etmiştir” dedi.

Samsun'a ilkleri yaşatan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, bir "ilk"e daha imza atarak TEKNOFEST TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışması'nda Samsun'u temsil edecek tek takım oldu.

Okul Müdürü Zahit Köseoğlu, “İHA ekibi danışman öğretmeni okulumuz Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Tuzcu olmak üzere, öğrenciler kaptanımız Muhammed Furkan Berk, Taha Ensar Kukul, Serhat Alim, Beşir Özdemir, Furkan Teber, Emin Buğra Çamyar ve Çağrı Temel'i tebrik ediyoruz. Girdikleri bu güzel yolda başarılarının daim olmasını diliyoruz” diye konuştu.