Atakum Anadolu İHL TÜBİTAK'ta bölge birincisi oldu

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Yarışması'nda, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi(İHL) bölge birincisi oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca 50'ncisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Yarışması'na iki proje ile katılan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri değerler eğitimi projesi “Akran Rehberliği” ile bölge birincisi olmaya hak kazandı. Samsun'dan katılan 36 projenin ikisi Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından oluşturuldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor salonunda gerçekleşen TÜBİTAK 25-28 Şubat tarihleri arasında lise öğrencilerin projelerini sergiledi. Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan, değerler eğitimi projesi “Akran Rehberliği” ve tarih projesi “Amisos Tümülüsleri'ne Farklı Bir Bakış” yüzlerce proje arasından seçilerek TÜBİTAK'ta sergilenmeye hak kazandı.

100 proje arasından birinci oldu

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencileri İrem Koca, Ayşenur Gören ve Meslek Dersi Öğretmeni Ülkü Dal tarafından hazırlanan TÜBİTAK'ta bölge birincisi olan “Akran Rehberliği” projesi 100 proje arasından birinci oldu. Akran desteğinin önemini vurgulayan “Akran Rehberliği” projesinin içeriğini anlatan meslek dersi öğretmeni Ülkü Dal, “Hazırlamış olduğumuz projenin amacı, lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerini tespit etmek ve bu düzeyin akran rehberliği ile uygulanacak değerler eğitimi programı ile değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Eğitim ve öğretimde akran desteğinin ve rehberliğinin kullanılmasının yaygınlaştırılmasında örnek olması açısından önemli bir çalışmadır. Ayrıca akran rehberliği ile değerler eğitimi verilmesinin lise müfredatından ilk örneği olması amaçlanmıştır” diye konuştu.

“Bu başarının ‘28 Şubat' tarihinde alınması gurur verici”

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zahit Köseoğlu, “Bugün zulmü, gözyaşını, haksızlığı, adaletsizliği hatırlatan bir tarih olan ‘28 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bugün yine bir 28 Şubat ve imam hatipli gençlerimiz TÜBİTAK Türkiye finallerinde. Bu başarının ‘28 Şubat' tarihinde alınması çok anlamlı ve gurur verici. Bize bu gururu yaşatan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun” dedi.