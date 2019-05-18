Atakum Anadolu İHL'de mezuniyet heyecanı

Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen mezuniyet programına, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Doğan, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, Atakum Anadolu İHL Okul Müdürü Zahit Köseoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Ali Akyüz, okul idaresi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mezuniyet programında öğrenciler, 5 yıl süren lise anılarını slayt hazırlayarak veli ve öğretmenlerle paylaştı. Duygusal anlar yaşanan mezuniyet programında okul 1.si Ayşe Nur Şen, “Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesinin bir üyesi olarak geçirdiğim bu beş yılda birçok şeyi tecrübe etme fırsatı buldum. Bugün bu okuldan mezun oluyor olsam da, bu okulun bana kattıklarını daima yanımda taşıyacağım. Böyle bir okulda okumak için birilerinin duasını almış olmalıyım diye düşünüyorum. Umuyorum ki mezunlar olarak biz de hayatımızı geliştiren bu güzel insanlar gibi birilerinin hayatına dokunabiliriz, bizim için sarf edilen tüm bu emeklerin karşılığı olarak başkalarının hayatlarındaki güzel insanlar olabiliriz” diye konuştu.

İlk ve son mezuniyet mutluluğu bir arada yaşandı

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 2018-2019 mezuniyet programında bu sene iki farklı mutluluk bir arada yaşandı. İlk proje öğrencilerini mezun eden Atakum Anadolu İHL, son Anadolu öğrencilerini de mezun etti. Mezuniyet programında duygularını aktaran Atakum Anadolu İHL Müdürü Zahit Köseoğlu, “Kiminiz için 4 yıl, kiminiz için 5 yıl önce başlayan maarif zaferimizi her anı farklı anılar biriktirmek farklı kazanımlar elde etmek suretiyle tamamlamak üzereyiz ve bu durumu ifade edebilecek sözcük bulmakta zorlandığımı özellikle ifade etmek istiyorum. Evlatlarım, artık sizleri uğurlamaya hazırlanıyoruz. Önünüzde başka kapılar açılacak, yolunuz başka diyarlara çıkacak. Kalplerimiz daima millet ve ümmet aşkıyla aynı gönül coğrafyasında atmaya devam edecek unutmayınız ki; sizler ümmetin kabul olunmuş dualarısınız. Bir yerlerde beklenenlersiniz. Bekleyenlerin, beklentilerine cevap verebileceğinize inancımız tamdır. Zira biz biliyoruz ki; sizler Alparslan olmaya Fatih olmaya Abdülhamit olmaya kodlanmış fıtratları sahipsiniz ve yapacağınız çalışmalarla ömrümüz olursa buna hep birlikte tanıklık edeceğiz. Sizler, artık gururla taşıyacağınız imam hatipli olma payesine sahipsiniz. İlim irfan sancağını yukarılara taşıma sorumluluğunu, artık sizlere emanet ediyoruz. Saygıdeğer öğretmenlerimiz, Üstat Necip Fazıl, 'Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım' der işte eserleriniz ve biz karıncalar gibi çalıştığınızda şahidiz. Tarih dünya okulu olarak anılacak Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini dünyaya yön veren büyük insanlar olarak yazarken, sizleri de bu gençleri yetiştirmiş muallimler olarak yazacaktır. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum saygıdeğer veliler emanetleriniz emanet bilinci ile sahip çıktık ve emanetlerinizi artık önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mezuniyet programında konuşma yapan Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, “Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan çift kanatlı insan yetiştirme hedefine uygun olarak yani bir kanadında akademik bilgi ve beceri, diğer kanadında ise kendi kültür ve medeniyet değerlerimiz ile yetişen siz mezun öğrencilerimize üniversite sınavında, hayat imtihanında başarılar diliyorum. Atakum Anadolu İHL Fen-Sosyal, Arapça ve İngilizce alanlarında ilimizde hatta ülkemizde örnek olan okullarımız arasındadır. Bu başarı da emeği geçen idarecilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.