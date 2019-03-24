Atakum Başkan Adayı Şahin: "Üreticimizin yüzü bizimle gülecek"

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Taflan'da konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Kırsaldaki üreticimizin yüzünü güldürmeye geliyoruz" dedi.

Başkan Şahin, soğuk havaya rağmen alanı dolduran Taflanlılara yaptığı konuşmada projelerini anlattı, destek istedi. Taflanlılara seslenen Başkan Şahin, "Taflan'daki bu sevgi, coşku ve teveccüh bize güç verdi. Soğuk havaya rağmen mitingimize katılan ve bizi desteklemeye söz veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu güzel birlikteliğimiz 31 Mart'tan sonra da devam edecek. Tüm hemşehrilerimle bir ve beraber olacağız. Açık, şeffaf ve birlikte yönetim anlayışı ile Atakumumuza hizmet edeceğiz. Üreticimizin her zaman yanında olacağız. 'Alım Garantili Sözleşmeli Ürün Modeli' uygulamamız ile çiftçinin ürününü alacağız, ürünleri elinde kalmayacak. Üreticilerimiz bir endişe taşımayacak. Organik tarımı destekleyeceğiz ve otoparklı semt pazarları kuracağız. Üreticilerimizin süt, yoğurt tereyağı gibi ürünlerinin endüstriyel ürün haline getirilmesini destekleyeceğiz. Üreticimiz bu projelerimizle daha çok üretecek ve daha çok kazanacaktır. Tarım ve hayvancılığı teşvik edip destekleyeceğiz. Modern bir 'Canlı Hayvan Pazarı' kuracağız. 2014 yılında mahalle olan tüm köylerimizin yol ve ulaşım eksikliklerini tamamlayacağız. Hiçbir yerde yol problemi kalmayacaktır" diye konuştu.

Muhtarların şehrin en temel hizmet noktası olduğunu vurgulayan Şahin, "Mahalle sakinlerimizin ilk uğradıkları yerdir. Biz muhtarlarımızla düzenli olarak toplantılar yapacak bir kurul oluşturacağız. Bu toplantılarda bir ve beraber olarak birlikte hizmet edeceğiz. Bu hizmet anlayışımızın, ortak akılımızın, birlikte yönetim düşüncemizin temel yapısını oluşturacaktır. Muhtarlarımız, STK'larımız ve tüm Atakumlu hemşehrilerimizle birlikte yönetimi hayata geçireceğiz. Sosyal belediyeciliğe büyük önem vereceğiz. Sosyal yardımlaşma milletimizin özelliğidir. Biz bunu yaygınlaştıracak ve çeşitlendireceğiz.Sosyal Destek Projesi kapsamında 'Atakart'ı uygulamaya koyacağız. Bu kart sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız gücendirilmeden evlerinin acil ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulacak. İşe ve okullarına giden insanlarımız için sabah çorbası hizmeti vereceğiz. Atakum'da unutulmuş hiçbir insanımızı bırakmayacağız. Bu bizim aynı zamanda insani ve vicdani görevimizdir. Sosyal belediyecilik anlayışımızı bu çizgimiz belirlemektedir" şeklinde konuştu.

Programa; eski Sağlık Bakanı AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy, MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu katıldı.