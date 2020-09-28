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Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Samsun’un Atakum İlçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Samsun'un Atakum İlçe Belediye Başkanı Cemil Deveci, korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Başkan Cemil Deveci, kendisine ait sosyal medya hesabından korona virüsüne yakalandığını duyurdu. Eşinin korona virüsü testinin negatif çıktığını ifade eden Başkan Deveci, tedavi sürecini tamamlayıp, tekrar görevinin başına dönmek istediğini söyledi.


Başkan Deveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


“Kıymetli yurttaşlarım; şüpheli bir temas neticesinde yapılan Kovid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum.”


Samsun'da daha önce Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı ve Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da korona virüse yakalandığını açıklamıştı.

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