Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Türkiye'yi tanıtacak

Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Bosna Hersek'te yapılacak olan 14. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde Türkiye'yi tanıtacak. Pandemi nedeniyle bu sene ilk defa dijital ortamda gerçekleşecek festivalde Atakum Belediyesi, Artvin yöresinden bir performans sergileyecek.

Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye'yi Bosna Hersek'in Lukovac kentinde gerçekleştireceği festivalde tanıtacak. Ülke kültürlerinin tanıtılması, dans sanatlarının bilinirliğinin artırılması amacıyla yapılan 12 ülkenin yer alacağı festival bu yıl ilk defa pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleşecek. Festival, 7 Şubat Pazar günü saat 22.00'de tüm dünyada izlenecek. Geçmişte Samsun birinciliği ve Karadeniz Bölgesi ikinciliğine sahip Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu; 17-24 yaş arası 16 kadın 16 erkek sporcu, Eğitmenler Barış Podor, Cantekin Armağan Aksoy ile aranjör Erhan Gül'ün hazırladığı kareografi ve müzikle sahnede olacak.

Kardeşlik güçlenecek

Festivalin Atakum Belediyesi sosyal medya hesaplarında ve Kanal ATA'da canlı yayınlanacağını ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Kardeş Bosna Hersek halkına ve festivale katılan diğer ülkelerin yurttaşlarına Atakum'dan, Samsun'dan kucak dolusu sevgi ve selam gönderiyorum. Bilindiği gibi Atakum sanat ve kültür iddiası olan bir kent. Uluslararası etkinlikler de kardeşliğimizi, barışı güçlendirecek olan kavramlar. Buna benzer uluslararası festivalleri katılmayı çok önemsiyoruz. Pandemiden sonra, önümüzdeki dönemde kentimizde de bu ve buna benzer uluslararası festivalleri sıkça yapacağız” diye konuştu.