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Atakum Belediyesi İmar İnşaat'ın borcu açıklandı

Atakum Belediyesi İmar İnşaat Sanayi Ticari Limited Şirketi hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Erman Necati Tekcan, “Yaklaşık 20 milyon liraya yakın kamuya borcumuz ve bir o kadar da üçüncü kişilere borcumuz bulunmakta.

Bunların bir kısmı ticari alacaklar bir kısmı da kamu alacağı” dedi.


Avukat Tekcan, yaptığı açıklamada, 1 Nisan'da enkaz devraldıklarını söyledi. Bununla ilgili çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Tekcan, “Yaklaşık 20 milyon liraya yakın kamuya borcumuz ve bir o kadar da üçüncü kişilere borcumuz bulunmakta. Bunların bir kısmı ticari alacaklar bir kısmı da kamu alacağı. Bunlarla alakalı usulsüzlükleri tespit edip gerekli yasal yollara başvuruyoruz. Bu usulsüzlükler illaki tespit edilecektir. Kime ne kadar borcumuz var. Kimden ne kadar alacağımız var. Tüm ekibimiz bunlarla ilgileniyor. En kısa sürede bu mağduriyeti gidermek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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