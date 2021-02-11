Atakum Belediyesi kendi serasında 200 bin çiçek ve çalı üretti

Ayrıca belediyeye ait serada 200 bin adet mevsimlik çiçek ve çalı yetiştirdi.

Kentteki dinlenme ve buluşma alanlarının sayısını artırmanın yanı sıra mevcut park ve bahçelerin düzenli bakımını yapan Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2020'de beş yeni parkı Atakumluların hizmetine sundu. Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen Şehit Polis Memuru Adem Keskin Parkı, Mevlana Mahallesi'nde kullanıma açılan Mehmet Soykan Parkı ve Atatepe Mahallesi'nde oluşturulan Şehit Polis Memuru Hakan Kara ile Samsun'un yitirdiği değerlerin isimlerini yaşatan Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Adige Parkı'nın yanı sıra Yeşildere Mahallesi'nde Yeşildere Parkı'nın yapımını tamamladı.

Belediyenin Fen İşleri Şantiyesi'nde bulunan atıl durumdaki serayı yenileyerek kapasitesini genişleten ekipler, 2020 yılında bitki üretimine hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atakum Belediyesi'ne ait serada 200 bin adet mevsimlik çiçek ve çalı üretimi gerçekleştirdi. Belediye tarafından yetiştirilen 83 bin adet mevsimlik çiçeğin yanı sıra 6 bin 710 adet ağaç ve çalı kentteki peyzaj alanlarına dikildi. Ekipler, imalatı Atakum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne ait atölyelerde yapılan 150 oturma bankı, 190 piknik masasını 2020'de kent sakinlerinin kullanımına sundu. Atakum'daki doğal yaşamın devamlılığını sağlamak için kanatlı dostlara barınma alanları oluşturan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 25 kuş evini kentin farklı noktalarına konumlandırdı.

Atakumluların kent genelindeki park ve bahçelerde açık havada keyifli şekilde vakit geçirebilmesi için bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2020'de on binlerce dönümlük alanda ot temizliği gerçekleştirdi. Kent mobilyalarının kullanım ömrünü artırmak için 300 oturma bankı, 240 piknik masası ve 40 beton masa bakımdan geçirildi. 2020'de sağlıklı yaşam için düzenli egzersiz yapan Atakumluların kullandığı 100 spor ekipmanının bakım ve onarımları yapıldı, kent sakinlerinin ücretsiz kullanımına sunulan 12 halı saha ve basketbol sahasında onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Geride kalan yıl içerisinde minik Atakumluları da unutmayan ekipler, kent genelindeki 60 farklı çocuk oyun grubunu onardı. Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2020 yılında kamu hizmeti sunan eğitim kurumları ve ibadethanelere de hizmet desteğinde bulundu. Atakum'daki 50 okul ve camide ot temizlikleri yapıldı, bakım ve onarıma ihtiyaç duyan kent mobilyaları yenileme çalışmaları yürütüldü, peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.