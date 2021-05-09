Atakum Belediyesi şehit ve gazi annelerini unutmadı

Atakum Belediyesi ekipleri, Anneler Günü'nde kentteki şehit ve gazi annelerini tek tek ziyaret ederek günlerini kutladı.

Paylaşım Merkezi ekipleri, Anneler Günü nedeniyle Atakum'daki şehit ve gazi annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı. Annelere Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin selamını ileten ekipler, 70 aileyi ziyaret etti. Ailelerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik eden ekipler, çiçek ve çikolata da takdim etti. Atakum Belediyesi'nin böyle anlamlı bir günde kendilerini unutmamasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen anneler, ekiplere teşekkür etti.

Ekipler, kent genelinde gün boyunca ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Vatan savunmasında yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bugün annelerimizin hem Anneler Günü'nü hem de yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı kutladık. Ailelerin hala çok taze acılarını paylaştık. Bir nebze mutlu etmeye çalıştık. Şehitlerimizden bize emanet kalan ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.