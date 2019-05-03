Atakum Belediyesi tabelasına "TC" ibaresi eklendi

Atakum Belediyesinin tabelasına Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin talimatıyla "TC" ibaresi eklendi.

Atakum Belediyesi Hizmet Binasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan "TC" ibaresi konuldu. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediye tabelasına TC ibaresinin eklendiğini duyurdu. Deveci paylaşımında Atakum Belediyesi tabelasını paylaşarak, "Her zaman her yerde göreceğiz" ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Deveci, "TC ibaresinin kaldırılmasının hukuksal bir dayanağı yoktu. TC ibaresi bütün devlet kurumlarında ilelebet yaşayacak" dedi.