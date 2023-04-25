Atakum Belediyesi Vedat Türkali Ödülleri'ne başvurular başladı

'sü düzenlenen Atakum Belediyesi 2023 Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri için başvurular başladı. Roman, öykü, şiir, ilk roman ve çeviri kurmaca eser dallarında yarışacak adaylar 31 Mayıs 2023 tarihine kadar eserlerini teslim edebilecek.

Atakum Belediyesi ve Edebiyat Nöbeti iş birliğiyle düzenlenen 2023 Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri için başvurular başladı. Roman, öykü, şiir, ilk roman ve çeviri kurmaca eser kategorilerinin yarışacağı ödüllere 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında yayınlanmış eserler başvurabilecek.

Son başvuru 31 Mayıs

3.'sü düzenlenen ödüller için oluşturulan seçici kurulda Ataol Behramoğlu, Cemil Kavukçu, Ercan y Yılmaz, Ethem Baran, Fuat Sevimay, İlyas Tunç, Nevzat Çelik, Semrin Şahin, Sevin Okyay, Yavuz Ekinci ve Zeynep Aliye'den oluşuyor. Vedat Türkali'nin asistanı ve çevirmen Sebahat Altıparmakoğlu da aile adına jüride yer alacak. Ödüle aday olacak eser sahipleri ya da yayınevleri 31 Mayıs 2023 mesai saati bitimine kadar Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri Atakum Belediyesi, Mimarsinan Mah. İsmet İnönü Blv. No:114, 55200 Atakum/Samsun adresine, hangi kategoriden aday olunduğuna dair imzalı bir yazı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi) ile birlikte 10 nüsha kitabı elden, posta ya da kargo ile teslim edebilecek. Ödüllerin takvimi ve detaylı bilgi internet adresinden verilebilecek. Güncel duyurular içinse sosyal medya hesaplarından bilgi verilecek.