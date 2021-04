Atakum Belediyesi'nde tüm personele PCR testi

Atakum Belediyesi'nin tüm personeline PCR testi uygulanmasına başlandı. Atakum'a daha sağlıklı ve güvenli hizmet verebilmek için testi uygulamaya başladıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Kentimizde risk şu anda en yüksek seviyede. Pozitif olduğu halde semptom göstermeyen ancak taşıyıcı olabilecek mesai arkadaşlarımızı saptayabilmek için herkese PCR testi uyguluyoruz” dedi.

Atakum Belediyesi, kısa sürede küresel bir salgına dönüşen ve 2.83 milyon insanın ölümüne neden olan korona virüsüne karşı Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla hazırlanan acil eylem planını hayat geçirdi. Bir yıldır yurttaşların sağlığı korumak için mücadele veren Atakum Belediyesi personelinin tümüne, Samsun'da vaka sayılarının artış göstermesi ve sıklıkla mutasyonlu virüse rastlanmasının ardından PCR testi uygulanmaya başlandı. Gruplar halinde uygulanan testte öncelikle belediye hizmet binasında yurttaşlarla yüz yüze temas halinde olan departmanlara ve saha ekiplerine test yapıldı. Atakum Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün koordinesini sağladığı PCR testi uygulamasında, Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden gelen ekipler Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda korucuyu önlemler eşliğinde gerçekleşti. Gruplara ayrılan personelin tümü, ilerleyen günlerde testten geçmiş olacak. Uygulamanın ilk gününde 200 personel PCR testi olurken, sonuçlar ertesi gün açıklanacak.

Risk en yüksek seviyede

Atakum'a daha sağlıklı ve güvenli hizmet verebilmek için tüm personele PCR testi uygulanmaya başladıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Geçtiğimiz yıl, ilk vakanın açıklanmasının hemen ardından hazırladığımız eylem planıyla Atakum'da yaşamın her alanında virüsle mücadele ettik. Personelimize her zaman tedbirleri en yüksek seviyede tutarak çalışmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Sağlık çalışanlarından sonra belediye çalışanlarının bu süreçteki görevi hem önemli hem de riskli. Bu süreçte sorumluluk alarak, hayatını riske atarak toplum sağlığı için çalışan arkadaşlarımıza her zaman minnettarız. Belediyemizde daha önce korona virüsüne yakalanan mesai arkadaşlarımız oldu, korona virüsü nedeniyle kaybettiğimiz personelimiz olmaması bu zor süreçte ise bizler için mutluluk verici. Samsun, virüs konusunda zor bir dönemden geçiyor. Uzun süredir vaka sayılarında maalesef ilk sıradayız. Bu süreçte virüs de mutasyon geçiriyor, bulaş hızı artıyor ve semptomları değişiyor. Risk en yüksek seviyede. En ufak bir belirti gösteren personelimizin karantinaya alınması konusunda en başından bu yana hassasiyet gösteriyoruz. İş yeri hekimimiz korona virüsü hastası personelimizi yakından takip ediyor. Pozitif olduğu halde semptom göstermeyen ancak taşıyıcı olabilecek mesai arkadaşlarımızı saptayabilmek için herkese PCR testi uyguluyoruz. Yoğunluk olmaması adına gruplara ve günlere böldüğümüz test çalışması devam edecek. Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve sağlık çalışanlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.