Atakum Belediyesi'nden 23 Nisan'da “Çocuk Şenliği”

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atakum Belediyesi'nce dolu dolu kutlanacak. 2020 ve 2021 yıllarında koronavirüs önlemleri nedeniyle marşlar konvoyu, Ulusal Egemenlik Bandosu, site konserleri ve sokak sanatçılarının gösterileriyle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu defa Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Atakum Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özel Anaokulu ve Kreş Eğitimcileri Derneği (SAKED) iş birliği ile Atakum Kent Meydanı'nda (Emek Park) düzenlenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Saat 12.00'de başlayacak kutlama programı 20.30'da gerçekleştirilecek iki konserin ardından son bulacak.

Uluslararası Resim Çalıştayı

Kutlamalar kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ortaklığıyla “Barışı Resmediyorum” isimli uluslararası resim çalıştayı gerçekleştirilecek. Atakum'daki okullardan ve yurtdışından gelen öğrencilerin katılımıyla yapılacak çalıştayda çocuklar dünya barışını anlatacakları resimlerini sabah saat 10.00'da etkinlik alanında yapmaya başlayacak. Akşam saat 18.00'de ise çalıştay esnasında üretilen eserler Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi ikinci katında bulunan fuaye alanında sergilenecek.

Sokak oyunlarına yeniden hayat verilecek

Etkinlikte çuval yarışı, seksek, misket, ip atlama, halat çekme gibi oyunlar animatör ekibiyle birlikte oynanarak yeniden hayat verilecek. Aynı zamanda alanda kurulacak çadırlarda yüz ve taş boyamanın yanı sıra eğitim atölyeleri de çocukların hem keyifli hem de eğitici bir bayram geçirmesine katkıda bulunacak. Şişme oyun gruplarının da kurulacağı alanda palyaço gösterileriyle minikler doyasıya eğlenecek.

Çocuk tiyatrosu unutulmaz anlar yaşatacak

Bayram coşkusunun her geçen dakika daha çok artacağı programda çocuk tiyatrosu ile minikler unutulmaz anlar yaşayacak. Cem Kaynar Düşevi Tiyatrosu oyuncuları tarafından iki perdelik “Palyaço Joy” isimli çocuk oyunu Atakum Kent Meydanı'nda sergilenecek.

Konserlerle doyasıya eğlence

Bayram coşkusu saat 20.30'da başlayacak konserlerle doruğa ulaşacak. 2 Oda 1 Salon grubu ve DJ İnanç Seven en güzel şarkılarıyla Atakumlulara unutulmaz bir bayram yaşatacak.