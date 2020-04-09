Atakum Belediyesi'nden atıklar için 72 saat uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tek kullanımlık maske, eldiven ve hijyen malzemesi atıklarının bertarafına ilişkin tedbirlerin açıklanmasının ardından ilçe sakinlerini uyaran Atakum Belediyesi yetkilileri, ev ve iş yerlerindeki bu tür atıkların iki ayrı poşete geçirilerek insan teması olmayan bir alanda 72 saat bekletildikten sonra ayrı şekilde evden çıkarılması gerektiğini kaydetti. Atakum Belediyesi hizmet binasında da genelgeye yönelik atık toplama tedbirleri alındı.

Atakum Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre tek kullanımlık maske, eldiven ve hijyen malzemesi atıklarının bertaraf sürecinde vatandaşlara işbirliği çağrısı yaptı. Toplum sağlığının korunabilmesi için Atakumluların bu atıkları evlerinde ve iş yerlerinde, kurallara uygun şekilde ayrıştırması gerektiğinin altı çizildi. Bakanlık genelgesine göre vatandaşlar, ev ve iş yerlerinde kullandıkları maske, eldiven ve hijyen ürünlerinin ambalajlarını ayrı bir poşette biriktirecek. Biriken atıkların bulunduğu poşet, başka bir poşete geçirilerek ikisinin de ağzı sıkı şekilde bağlanacak. Bu işlem ile hava teması kesilen atıklar, insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonlarda en az 72 saat bekletilecek. Atık poşetleri, 72 saatlik bekleme süresi tamamlandıktan sonra ‘diğer atık' olarak evlerden ve iş yerlerinden çıkarılacak.

Duyarsız kişiler çevreye atıyor

Duyarsız kişilerin kullanılmış eldiven ve maskeleri sokaklara attığına dikkat çeken Atakum Belediyesi yetkilileri, “Maalesef ilçemizde bazı duyarsız kişilerin kullandıkları maske ve eldivenleri, gelişigüzel çevreye attığını görüyoruz. Sahada çalışan temizlik personelleri bu tür durumlara kısa süre içinde müdahale ediyor. Ancak bu davranışın, içinde bulunduğumuz salgın hastalık sürecinde toplum sağlığını tehdit ettiğini unutmamak gerekiyor. Tüm komşularımızdan, kullanılmış eldiven, maske ve hijyen ürünü ambalajlarını ayrı bir şekilde çift kat poşete doldurup, 72 saat beklettikten sonra diğer atıklardan ayrı şekilde çıkarmalarını istiyoruz. Toplum sağlığını korumak için vatandaşlarımızın bizimle işbirliği yapacağına inancımız tam” ifadelerinde bulundular

Belediye birimlerinde tüm tedbirler alındı

Öte yandan Atakum Belediyesi'ne ait hizmet binası ve şantiyelerde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesine yönelik tedbirler alındı. Binaların giriş ve çıkışları ile ortak kullanım alanlarının bulunduğu katlara kapaklı biriktirme kutuları yerleştirildi. Genelgeye uygun şekilde gri renkli kutular kullanıldı ve üstlerine “Maske ve eldiven atıkları içindir” yazıları asıldı. Kutulardaki atık torbalarının dörtte üçü dolduğunda ağızları sıkı şekilde kapatılarak ikinci bir torbaya alınarak geçici depolama alanına götürülüyor. Bu atıklar geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra bertaraf işlemi için ekipler tarafından sevk ediliyor.