Atakum Belediyesinden AVM açıklaması

Yapılan açıklamada, "Söz konusu AVM'nin çelik konstrüksiyon malzemeden AVM müteahhidi tarafından ruhsat alınmadan kaçak yapı yapıldığı belediyemizce tespit edilmiş ve 05.02.2019 tarihinde yapı tatil zaptı tutularak mühürlenerek sahibine yıktırılmıştır. İmar barışına konu olamayan söz konusu kaçak ve yıktırılmış yapı, Ramazan Bayramı tatilinde imar planlarında yol ve otopark olarak belirlenmiş kamu alanına çelik konstrüksiyon malzemeden iki katlı olarak belediyemizden izin alınmadan tekrar yapılmıştır. İmar Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince de 14.06.2019 tarihinde belediyemiz ekiplerince mühürlenerek inşaat faaliyetleri durdurulmuş, 18.06.2019 tarihinde para cezası verilmiştir. Sonraki süreçte, belediye encümenimiz ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce verilen iki farklı tarihte ilgili yapının yıkım kararı ilgililere ıslak imza ile tebliğ edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şu bilgiler verildi:

"Yargıya taşınan sürecin devamında 30.10.2019 tarihinde AVM müteahhidi Samsun 3. İdare Mahkemesi'ne açtığı dava ile 'Yürütmenin durdurulması kararı' verilmiş böylelikle kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirmemiz geciktirilmiştir. Belediyemiz, yürütmenin durdurulması kararına itiraz etmiş, 06.12.2019 tarihinde ise belediyemiz yargı tarafından haklı bulunmuş, yürütmenin durdurulması kararı kaldırılmıştır. Yargının kaçak yapının yıkılması yönünde karar vermesinin ardından AVM müteahhidi belediyemize yapıyı kendisinin yıkacağını beyan etmiştir. Hem kaçak yapıda kullanılan malzemenin zarar görmemesi, hem de adaletin iyi niyet çerçevesinde tecelli etmesi adına müteahhit tarafından yapılan teklif kurumumuzca kabul edilmiştir. Atakum Belediyesi, hukuka ve hakkaniyete uygun her türlü uygulamaya destek vermektedir. Söz konusu yapının en kısa sürede yıkımının tamamlanması konusunda ekiplerimizin konunun takipçisi olduğunun kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz."