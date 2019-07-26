Atakum Belediyesinden 'buzağı' seferberliği

Atakum Belediyesi, 'Köyüm Köylüm' projesi kapsamında kırsal bölgelerde yerli üreticileri desteklemek ve üretimdeki verimlerini artırmak hedefiyle 'Buzağı Yaşam Evi' inşasına başladı. İhtiyaç duyulan her mahallede yüzlerce kurulması hedeflenen yaşam evleri sayesinde buzağılar sağlıklı biçimde büyüyecek.

Atakum Belediyesi tarafından yerli üreticiye destek olmak amacıyla çalışmaları hızla devam eden Köyüm Köylüm projesi kapsamında, Atakum'un Çatmaoluk Mahallesi'nde 'Buzağı Yaşam Evi' inşasına başlandı. Buzağıların dünyaya gözlerini açtıktan sonraki ilk aylarda hayati önem taşıyan süreçte, sağlıklı gelişmeleri ve yaşama tutunmaları için gerçekleştirilen anlamlı çalışma sayesinde Atakum'da yüzlerce üreticiye destek olmak hedefleniyor.

Ölümlerin önüne geçecek

Yaşam evlerinin ilki Çatmaoluk Mahallesi'nde üretici olan Adnan Kılıç'ın işletmesinde yapılırken, Atakum Belediyesi Veteriner Hekimi Hakan Temur, projeyle ilgili önemli bilgiler verdi. Temur, "Seçim öncesinde başladığımız, seçim sonrasında da altyapısı için çalıştığımız Köyüm Köylüm projesi kapsamında Çatmaoluk Mahallesi'nde yerli üreticimize destek olmak amacıyla Buzağı Yaşam Evi inşasına başladık. Bu mahallemizde üreticilerimiz bilimsel ve teknik anlamda işlerini sürdürüyor. Mahallemizde süt konusunda da çalışmalarımız var, günlük olarak sütlerini de biz alacağız ve üreticilerin ekonomisine katkıda bulunacağız. Ama ilk aşama olarak buzağılarla ilgili çalışmaya başladık. Çocuklar doğuyor, büyüyor, gelişiyor. Bizim aynı zamanda hem meslekten hem de köy bağlarımızdan dolayı diğer çocuklarımız da buzağılar. Nasıl ki bir ailenin geleceği çocuklarsa, bir işletmenin geleceği de buzağılar. Öncelikle onlara yatırım yapmak için bu çalışmayı başlattık. Kalabalık ortamlarda buzağılar birbiriyle temas halindeler. Bu da sağlıkları açısından risk taşıyabilir. Buzağıların doğumdan sonraki her günü yaşamlarını devam ettirmesi için çok önemli. Biz de bu önemli günlerin daha sağlıklı geçmesi için onlara yaşam evi yaptık. Nasıl bir bebeğin beşiği varsa, buzağıların da yaşam evi var. İşletme içerisindeki imkanlarla 2,5 metrekare civarında yaşam alanı oluşturduk. Burada buzağı temiz havayı teneffüs edecek, altı çok ıslak kalmayacak, rahat yaşayacak, yemek yerken ve su içerken diğer buzağılarla temas etmeyecek. İlk 1,5 ay buzağıların bireysel beslenmelerinde fayda var. Çünkü buzağının günlük yemini, suyunu takip edebiliyorsunuz. Hastaysa onu tespit edebiliyorsunuz. Burası bir nevi gözlem yeri. Bu çalışma sayesinde hem buzağı ölümlerinin önüne geçebileceğiz hem de sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunacağız. Yerli üreticimiz için tüm imkanları seferber eden Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci'ye destekleri için çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Deveci'ye teşekkür

Üretici Adnan Kılıç ise Atakum Belediyesi'nin desteklerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Belki küçük bir şey gibi görünebilir ama belediyemizin bu ve bunun gibi destekleri bizim için çok önemli. Köyüm Köylüm projesiyle de birlikte hem bilimsel hem de kaliteli üretim gerçekleştirebileceğiz. Yaşam evi sayesinde buzağılarımı sağlıklı biçimde takip edebileceğim, hastalandıklarında anında müdahalede bulunabileceğim. Hakan hocamız da buraya gelerek bizlere çok önemli bilgiler verdi. Hem ona hem de bize her zaman destek olan Atakum Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.