Atakum Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

Samsun Atakum Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye başkanımızın ve başkan yardımcılarımızın adını kullanarak özellikle çocuklara yardım için para topladığını ve yardım kampanyası yürüttüklerini iddia eden kişilerin, telefon yoluyla yurttaşlarımızı aradığını üzülerek öğrendik. Atakumluların bu gibi kişilere karşı dikkatli olmasını ve yardım topladıklarını iddia edenleri belediyemize ve güvenlik güçlerine bildirmelerini rica ederiz" denildi.