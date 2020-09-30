Atakum Belediyesi'nden dört bin kilometrelik vakumlu temizlik turu

Samsun'un turizm merkezi Atakum'da temiz cadde ve sokaklar için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kenti temiz tutmak için vakumlu süpürge araçlarını kullanıyor. Yolları ıslatarak toz çıkarmadan süpürebilen araçlar, Atakum sınırları içerisinde aylık yaklaşık 4 bin kilometre yol kat ederek temizlik yapıyor.

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Samsun'un turizm merkezi Atakum'un dört bir yanını filosundaki vakumlu yol süpürme araçları ile temizliyor. Trafik yoğunlaşmadan, sabah erken saatlerde Atakum Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nden yola çıkan araçlar, günlük programlarında yer alan görev yerlerine ulaşıyor. Cadde cadde, sokak sokak dolaşan vakumlu süpürge araçları, aylık yaklaşık 4 bin kilometre yol katederek Atakum'u köşe bucak temizliyor. Asfalt kaplama ile yaya kaldırımı ve refüjlerin kesişim bölgelerinde biriken toz, yaprak ve çöp gibi maddeler vakumlanarak toplanıyor.

Pazar alanları ve kaza yerleri onlara emanet

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü filosunda yer alan vakumlu süpürge araçları, kent genelinde 16 farklı noktada kurulan semt pazarlarının ardından da alan temizliğinde görev yapıyor. Pazar esnafının tezgahlarını toplamasının ardından sahaya giren araçlar, etrafta kalan sebze, meyve, kağıt ve plastik atıklarını süpürerek vakumluyor. Atakum'daki cadde ve sokaklarda meydana gelen trafik kazalarının ardından yol üzerinde kalan cam ve plastik gibi kırık taşıt parçaları da yol güvenliğinin sağlanması için Atakum Belediyesi'nin vakumlu süpürge araçları ile temizleniyor.

Park ve bahçelere özel yol süpürme makinesi

Atakum Belediyesi'ne ait park ve bahçe gibi alanların temizliğinde ise küçük boyutlu vakumlu yol süpürme makinesi kullanılıyor. Yol aldığı sırada hareket edebilen fırçaları ile geniş bir alanı temizleyebilen makine, 400 litre su depolayıp iki metreküp atığı haznesinde biriktirebiliyor. Makine, üzerinde bulunan beş metre uzunluğundaki harici vakum hortumu ile parklardaki kuru yaprak ve küçük boyutlardaki katı atıkları toplayabiliyor. Temizlik çalışmaları için tazyikli su sağlayabilen makine, haznesi dolduğunda konteynerlerin önüne yanaşarak biriktirdiği atıkları kolayca boşaltabiliyor. Yaz aylarında ot biçimi ve sonbahar aylarında yaprakların dökülmesi ile birlikte parklardaki mesaisi yoğunlaşan mini süpürge makinesi, kamusal alanları temizleyerek Atakumluların kullanımına hazır hale getiriyor.