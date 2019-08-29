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Atakum Belediyesinden eğitime destek

Atakum Belediyesi ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminden önce ilçedeki okullara çevre düzenlemesi ve tadilat konularında destek oldu.


İlk olarak Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde çalışma gerçekleştiren ekipler, okulun çevresini yeni döneme hazır hale getirdi. Atakum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri ekipleri yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala ilçedeki okul bahçelerinde çevre düzenlemesi ve tadilat çalışması gerçekleştirdi. İlk olarak Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde, öğrencilerin eğitim hayatlarına rahatça devam edebilmeleri için tadilat ve çevre temizliği gerçekleştirildi.



Daha yeşil okul


Okul bahçesindeki toprak alana çimlendirme çalışması gerçekleştiren, peyzaj alanlarını düzenleyen, okul çevresini temizleyen ekipler okulu yeni döneme başlayacak öğrencilere hazırladı. Daha yeşil bir okulda yeni döneme başlayacak öğrenciler adına okul yetkilileri Atakum Belediyesi ve ekiplerine teşekkür etti.

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