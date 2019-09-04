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Atakum Belediyesinden gençlere hizmet hamlesi

Atakum Belediye Başkanı Av.

Cemil Deveci, belediye bünyesinde kurulması kararlaştırılan Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Atakum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sayesinde hizmetlerin daha kaliteli olacağını söyledi.


Atakum Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı 17 birleşiminin 1. oturumu Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Komisyonlardan havale edilen 8 madde, mecliste görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Atakum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulması oy birliği ile kabul edildi.



Yetkisi genişletildi


Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün belediyede önemli bir müdürlük olacağını kaydeden Başkan Deveci, "Daha önceki Muhtarlık Müdürlüğünün yetki ve görev alanı genişletilerek Kırsal Hizmetler Müdürlüğü adı altında oluşturuluyor. Muhtarlık Müdürlüğü'nün tüm sorumluluk alanı bu müdürlüğün içinde var. Bu kararla mahalle olan ancak yaşantısı köy olan 29 mahalleye müdürlük çatısı altında hizmet götürme olanağına kavuşacağız" dedi.



Hayırlı olsun


Başkan Deveci, Atakum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ilçedeki genç nüfus için oluşturulduğunu belirterek, "Atakum'da genç nüfusumuz çok. Yaklaşık 35 bin de üniversite gençliğimiz var. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün daha bağımsız, daha organize ve yetkin yönetim anlayışına ihtiyacı vardı. Böylece bu açık da giderilmiş oldu. Atakum Belediyemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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