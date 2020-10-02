Atakum Belediyesi'nden minik öğrencilere özel ‘sağlık atölyesi'

Atakum Belediyesi, ilçedeki okullarda uyum programı kapsamında yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler için ‘sağlık atölyesi' gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, minik öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirirken Atakum Belediyesi iş yeri hekimi de çocuklara korona virüs salgınından nasıl korunacaklarına dair bilgiler aktardı.

Dünya ve Türkiye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan korona virüs salgınının ilk gününden itibaren acil durum eylem planını devreye alarak Samsun'da sahaya inen Atakum Belediyesi, pandemi ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Atakum Belediyesi, kentte uyum programı kapsamında yüz yüze eğitim için okullarına gelen öğrenciler için ‘sağlık atölyesi' etkinliği gerçekleştirdi. Atakum Belediye Başkanvekili Atilla Tekcan; Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ve Şube Müdürü Kenan Arslan ile birlikte sınıfları tek tek gezerek minik öğrencilerle buluştu.

Adnan Kahvecioğlu İlkokulu, Mimar Sinan İlköğretim Okulu, Atakent İlköğretim Okulu, Seyfi Demirsoy İlköğretim Okulu ve Şehit Ahmet Özsoy İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen ‘sağlık atölyesi' etkinliklerinde belediye ekipleri, tüm öğrencilere çocuk tipi renkli maske dağıttı. Minik öğrencilerle sınıflarında bir araya gelen Atakum Belediye Başkanvekili Atilla Tekcan, “Sevgili çocuklar siz almanız gereken önlemleri çok iyi biliyorsunuz. Biz size yeniden bir hatırlatma yapmak istedik. Doktor amcanız bugün sizler için okulunuza geldi. Size önemli şeyler anlatacak, sonrasında da maske hediye edecek. Doktor amcadan dinlediklerinizi eve döndüğünüzde anne, baba ve kardeşlerinize de anlatmanızı istiyoruz” diye konuştu.

“Hepiniz birer virüs polisi oldunuz”

Atakum Belediyesi iş yeri hekimi Shahram Baradaranhosseini de tüm sınıfları ziyaret ederek Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyum programı kapsamında haftanın belirli günleri yüz yüze eğitime devam eden minik öğrencilere korona virüs salgınına karşı alınacak önlemler hakkında bilgiler aktardı. Salgından korunmak için maske takmanın önemine dikkat çeken Dr. Baradaranhosseini, “Maskemizi iki parmağımızla iplerinden tutarak orta bölümüne hiç dokunmadan takıp çıkarmamız gerekiyor. Yüzümüzde takılı olduğu zamanlarda da elimizle ortasına dokunmuyoruz. Ellerimizi bol sabunla köpürttükten sonra birden 20'ye kadar saymaya başlıyoruz. 20'ye ulaşana dek yıkamaya devam ediyoruz. Sınıflara girerken mutlaka dezenfektan kullanıyoruz. Ailemizi de salgına karşı uyarmalıyız. Ev harici tüm ortamlarda maske takmamız gerekiyor. Hepiniz Atakum Belediyesi'nin sağlık atölyesine katılarak ‘virüs polisi' oldunuz. Virüsle mücadele görevini, okulda, evde, sokakta, her yerde yerine getireceksiniz. Biz büyükler bazı şeyleri unutabiliyoruz. O yüzden siz bize hatırlatacaksınız. Toplum sağlığını korumak için maskenizi takacaksınız, takmayanları da uyaracaksınız” ifadelerini kullandı.