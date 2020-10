Atakum Belediyesi'nden patili dostlara destek sergisi

Atakum Belediyesi ve Atakum Gençlik Konseyi'nin işbirliği ile kentteki hayvanseverleri Atakum Kent Meydanı'nda buluşturan Patili Dostlar Sergisi'nde sokak canlılarının yaşam hakkına dikkat çekildi.

Ziyaretçilerin bağışladığı kilolarca mama, sokaklarda yaşayan can dostların aç kalmasını önleyecek. Serginin açılışını gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanvekili Dr. Atilla Tekcan, “Türkiye'de hayvanlara zarar verenlere yönelik cezalar caydırıcı değil. 5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yeniden düzenlenmeli” dedi.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin birlikte gerçekleştirdiği Patili Dostlar Sergisi'nde her bir ziyaret, can dostlar için mamaya dönüştü. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde tüm Atakumlulara, “Can dostlarınızın fotoğraflarını gönderin, Patili Dostlar Sergisi'nde yayınlayalım” çağrısı yapan Gençlik Meclisi üyeleri, önce kent sakinlerinin ulaştırdıkları fotoğrafları topladı. Yaklaşık 50 can dostun fotoğrafı ile Atakum Kent Meydanı'nda açılan Patili Dostlar Sergisi, kentteki hayvanseverleri bir araya getirdi. Farklı türlerde kedilerden sevimli köpeklere, küçük civcivlerden yeşillikler içerisinde dolaşan ördeklere kadar çok sayıda can dostun fotoğrafının yer aldığı sergiyi ziyaret edenler de sokak canlılarının beslenmesine katkıda bulundu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği köpeği Fox ve Atakum Belediyesi'nin emektar dostu Akbey'in fotoğraflarının da yer aldığı Patili Dostlar Sergisi'ni ziyaret eden yurttaşlar, alanın girişinde yer alan kedi ve köpek mamalarından alarak bağış kutularına bıraktı. Hayvanseverlerin bağışları ile toplanan kilolarca kedi ve köpek maması, Atakum'daki sokak canlılarının beslenmesi için kullanılacak. Mamalar, Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sokaklarda yaşayan can dostlara ulaştırılacak.

‘Hayvanlar korunma ve eşit yaşam hakkına sahip'

Patili Dostlar Sergisi'nin açılışını yapan Atakum Belediye Başkanvekili Dr. Atilla Tekcan, can dostlar için 15 kilogram mama bağışında bulundu. Açılış kurdelesini Atakum Belediye Meclis Üyesi Sefer Çam ile birlikte kesen Başkanvekili Tekcan, yaptığı konuşmada 1978'de UNESCO tarafından tüm dünyaya ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne dikkat çekti. Beyannameni ilk maddesinde “Bütün hayvanlar biyolojik denge kavramı içerisinde var olmak bakımından eşit haklara sahiptir” ifadesine yer verildiğini hatırlatan Atakum Belediye Başkanvekili Dr. Atilla Tekcan, “Türkiye Cumhuriyeti, UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne taraf olmuştur, imza atmıştır. Buna göre hayvanlar korunma ve eşit yaşam hakkına sahiptir. Hiçbir hayvan işkenceye, kötü muameleye maruz bırakılamaz. Tüm insanoğlu, hayvanları korumakla mükelleftir. Bunun için 5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkmıştır. Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen konular işlenmiştir. Lakin buradaki husus, işlenen suçların Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor. Bunun Türk Ceza Kanunu'nda yer alması gerekiyor” diye konuştu.

‘Türkiye'de cezalar caydırıcı değil'

Türkiye'deki Hayvanları Koruma Kanunu'nun caydırıcı cezalar ile yenilenmesi gerektiğine değinen Başkanvekili Tekcan, “İçişleri Bakanlığı'nın hayvan haklarını izlemek üzere geliştirdiği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması var. Bu kurula şikayet iletildiğinde Bakanlığımız ilgili tutanakları ve cezaları uygulamaktadır. Fakat önce de dediğim gibi cezalandırmalar Kabahatler Kanunu'na göre yapıldığı için caydırıcılığı yok. Bir an önce Hayvan Hakları Kanunu'nun düzenlenmesi, ülkemizde hayvanların kötü muameleye maruz kalmalarının önlenmesi gerekiyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Tüm yurttaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kamu otoritesinin de bu konuda önlemleri alması hepimizin talebidir. Bugünkü sergimiz, Atakum'da yaşayan can dostlarımızın beslenmesine katkıda bulunmayı, bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Etkinliği düzenleyen Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.