Atakum Belediyesine ek hizmet binası

Atakum Belediyesi olarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek için çabaladıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak sunduğumuz hizmet standardını artırmak ve belediye hizmet binamızdaki yoğunluğu azaltmak için ihtiyaç duyduğumuz 555 metrekarelik ek hizmet binamızı inşa ettik. Kısa bir süre içerisinde inşaat çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Atakum Belediyesi Ek Hizmet Binası, hizmet birimleri ve toplantı salonuyla Atakum Belediyesi hizmet standartlarına uygun bir merkez oldu” şeklinde konuştu.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi girişinde yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Atakum Belediyesi Ek Hizmet Binasıyla, Atakum Belediyesinin hizmet standardının daha da arttığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Çok hızlı gelişen ve değişen bir kent olan Atakum'a daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Atakum Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha da yaşanabilir bir Atakum sunabilmek adına inşa ettiğimiz, Park Bahçeler Müdürlüğümüz ile Fen İşleri Müdürlüğümüzün hizmet verdiği yeni binamız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.