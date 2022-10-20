Atakum Belediyesi'nin 2023 bütçesi 770 milyon TL'yi geçti

Samsun Atakum Belediyesi'nin 2023 mali yılı gelir bütçesi 710 milyon 770 bin TL, gider bütçesi ise 770 milyon 770 bin TL olarak meclisten geçti.

Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı 3. Birleşimi 1. Oturumu, belediye binasında bulunan Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Necmi Yazıcı başkanlığında yapıldı. İlgili komisyonlardan meclise havale edilen 4 maddeden 2'si oy birliği, 2'si de oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. Gündem maddelerinden 2023 yılı mali hazırlık bütçesiyle ilgili madde ile 2023 yılı performans programı maddesine Cumhur İttifakı meclis üyeleri ‘ret' oyu verdi. Söz konusu maddeler Millet İttifakı meclis üyelerinin oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Mali bütçe hakkında oylamadan önce söz alan Cumhur İttifakı meclis üyeleri, 770 milyon TL'yi aşan gider bütçesinin geçen yılki mali bütçeye göre 3-4 kat fazla olduğunu ve bu kadar yükseltilen gider bütçesinin vatandaşların vergi yükünü arttırabileceğini ifade ederek bütçe maddesine ret oyu vereceklerini söylediler. Meclis Başkanvekili Necmi Yazıcı ve Millet İttifakı Meclis Üyeleri ise bütçenin titizlikle çalışıldığını ve 770 milyon 770 bin TL'lik gider bütçesinin reel olduğunu dile getirdiler. Karşılıklı görüşlerin ifade edilmesinin ardından bütçe maddesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda madde, oy çokluğu ile meclisten geçti.

Oylama sonucunda Atakum Belediyesi 2023 mali yılı gelir bütçesi 710 milyon 770 bin TL, gider bütçesiyle denklik iç borçlanma yolu ile sağlanarak 770 milyon 770 bin TL olarak belirlendi. Bütçe kalemleri de şöyle: Genel kamu hizmetleri 478 milyon 344 bin TL, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri 10 milyon 990 bin TL, ekonomik işler ve hizmetler 126 milyon 822 bin TL, çevre koruma hizmetleri 66 milyon 365 bin TL, iskan ve toplum refahı hizmetleri 3 milyon 940 bin, sağlık hizmetleri 469 bin TL, dinlenme, kültür ve din hizmetleri 20 milyon 765 bin TL, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri 5 milyon 155 bin TL, eğitim hizmetleri 36 milyon 250 bin TL.

Oylama sonucunda Necmi Yazıcı, yeni mali bütçenin Atakum'a hayırlı olmasını diledi.