Atakum Belediyesinin çöp tırı devrildi, çöpler yola saçıldı

Samsun'da 30 ton çöp taşıyan Atakum Belediyesine ait tır, virajı alamayarak devrildi. Yola saçılan çöpler, çevrede kötü koku oluşturdu ve trafiğin aksamasına neden oldu.

Kaza, İlkadım ilçesi Anadolu Bulvarı Otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Turan'ın (38) kullandığı 05 ABZ 709 tır, virajı alamayarak devrildi. Viraja hızlı girdiği iddia edilen tırın dorsesinde bulunan tonlarca çöp yola saçıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yola saçılan çöpler için iş makineleri getirilerek temizleme çalışması yapıldı.

"Viraja hızlı girdi ve devrildi"

Kazayı anlatan bir vatandaş, "Kullanan kişi demek ki viraja hızlı girdi ve devrildi. Zaten bu yolun yapılış şekli yanlıştır. Bu kaçıncı oldu? Virajı alamayan tır devrildi, çöpler yola saçıldı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.