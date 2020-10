Atakum Belediyesi'nin jersey projesinde sona gelindi

Atakum Belediyesi'nin kırsal kalkındırmaya yönelik ‘Köyüm Köylüm' projeleri kapsamında ‘Jersey Irkı İnek Dağıtımı Projesi'nin paydaşları resepsiyonda buluştu.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlara sözünü verdiği çalışmalardan biri olan ‘Jersey Irkı İnek Dağıtımı Projesi'nin paydaşları, Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda bir araya geldi.

"Projeyi tamamlıyor olmanın keyfini yaşıyoruz"

Proje hakkında bilgi veren Atakum Belediyesi'nin Veteriner Hekimi Hakan Temur, “Bu projeye 1,5 yıl önce başladık ama hayallerimiz bugün itibariyle gerçek oldu. Sürecin her noktasındaki katkılarından dolayı onlara teşekkür ediyorum. Projede süt verimi yüksek ve sütü lezzetli olan jersey ırkı ineklerin ihtiyaç sahibi ailelere gebe olarak teslim edilmesini kararlaştırdık. Bu projenin her safhasında Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak yararlanıcıların yanında olacağız. Teknik ekiplerimiz onlarla birlikte olacak. Bu proje büyüyecek ve gelişecek” ifadelerini kullandı.

"Köylerinizi terk etmeyin"

Koronavirüs pandemisi ile birlikte kentlerdeki yaşamın zorlaştığını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Sizler bizim böyle kravatlı gömlekli olduğumuza bakmayın. Dünya nüfusunun üçte biri açlıkla karşı karşıya. Özellikle bu korona, daha evvel bizim gibi insanların söylediği ama çok net anlaşılamayan bu açlık sorununu herkese anlattı. Açlık dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Hani diyordu ya Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘Köylü milletin efendisidir.' Anlamadık ne dediğini. Ama şimdi çok iyi anlıyoruz. Köylü milletin efendisidir. Eğer siz yoksanız biz de aç kalırız. Ben ne yiyeceğim yarın? Sizin ürettiklerinizden yiyeceğim. Eğer siz üretmiyorsanız ki bugüne kadar üretmediniz, ürettirmediler. Elinizden topraklarınız alındı. Çocuklarınız asgari ücretle şehirlere kaydırıldı. İstanbul'da çocuklarınız var işsiz şu anda. Toprağınız var. Gidip göremiyorsunuz. Onlar size gelemiyorlar. Türkiye büyük zorluklar yaşıyor. O zaman o çocukları yanlarınıza alacak bir süreci başlatmamız gerekiyor. Bu proje küçük bir proje ama daha başlangıç. Türkiye'nin her yerinde dünyanın her yerinde insanlar tarımda, tarlada nasıl üretebiliriz, karnımızı nasıl doyurabilirizin peşindeler. Bu korona birçok can aldı aramızdan ama böyle bir faydası da oldu. Onun için köylerinizi terk etmeyin” ifadelerini kullandı.

"İki Jersey'in getirisi asgari ücretten fazla"

Çocukluğunun köyde geçtiğini kaydeden Başkan Deveci, “Ben bir köy çocuğuyum. Hatta orman köyü çocuğuyum. Hakan Bey bana bu projeyi anlatırken Jersey ırkından bahsettiğinde, benim babam yanımdaydı. Jersey düvesinden bahsettim. Dedi ki, ‘Sen çobanlık yaptın o kadar. Zamanında ovamızda, köyümüzde baktığın büyükbaş hayvanların cinsi Jerseydi. Onlar dağ bayır demeden keçi gibi gezerler. Öyle yem ihtiyaçları da diğer büyükbaşlar gibi yüksek değildir. Kendi yavrularına kendileri bakarlar. Sen de o hayvanın sütüyle beslendin. Kardeşlerin de aynı şekilde o sütle beslendi. Ben birinizin bile ciddi bir hastalık geçirdiğini hatırlamıyorum' dedi. Atakum'da bizim köyümüzde, bizim bölgemizde bunu zenginleştireceğiz. Köylerde konağımız var. Benden önceki belediye başkanları bunları düzeltmişler, onarmışlar. Onları daha aktif hale getireceğiz. O köyde öğretmen olmuş, okumuş, yazmış ama atanamayan öğretmen varsa onlara biz belediyeden iş vereceğiz. Sizin çocuklarınızın derslerine, sınavlarına ve özellikle bu içinde bulunduğumuz koşullarda hazırlayacaklar. Genç kızlarımız köylerde meslek edindirme kurslarına gidecek. Buradan oraya öğretmenler gelecek. Hatta o bölgede, o coğrafyada birbirine yakın üç köyü birleştirerek o meslek edindirme kursu hocası yetiştireceğiz. O da bulunduğu coğrafyadaki kardeşlerine meslek edindirecek. Öğrendikleri meslek sayesinde ürettikleri ürünler için biz bir pazar oluşturacağız ve satacağız. İddiayla söylüyorum. İki Jersey düvesinin aylık getirisi Atakum Belediyesi'nde asgari ücretle çalışan birinin aylığına bedel arkadaşlar. Bir de burada kira ödeniyor ve yaşam pahalı. Sizler kendi evinizde oturuyorsunuz. Kira ödemiyorsunuz. Evinizin bahçesinden domatesi, marulu taze toplayıp sofranıza götürüyorsunuz. Tavuğunuzun taze yumurtanızı kullanıyorsunuz” şeklinde konuştu.

"Alın teriniz için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Projenin uzmanlar kontrolünde ilerleyeceğinin altını çizen Başkan Deveci, “Her yerde anlattım. Bu proje bu kadar değil. 20-25 köyle kalmayacak, çoğalacağız. Biz belediye olarak giderek güçleniyoruz, giderek toparlıyoruz. Bu sayıyı artıracağız. Bu işi biz başarabildiğimizde, bu iş hayata geçtiğinde çocuklarınızın, torunlarınızın inekleri ve onların buzağılarını sevdiğini görünce, ‘bu bu kadar tanınır mıymış' diyecek. O da bu projeyi 10 katına çıkaracak. Biz size bu projenin faydalı olduğunu söylüyorduk. Şimdi siz de gördünüz. Ben Atakum Belediyesi'nin kaynaklarının önemli bir kısmını; sizin kendi evinizde, kendi toprağınızda üretebilmeniz, ürettiğinizi satabilmeniz, sattığınızın karşılığında alın terinizi alabilmeniz için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu elimden gelen her şey, şu demek değil. Elimden bu kadarı geldi değil. Bu belediyenin bugün değilse yarın sizin sorunlarınızın tamamını çözebilecek gücü var. Genç olan arkadaşlarımız var. Bu genç olarak görmüş olduğunuz arkadaşların her biri alanında uzman eğitimli arkadaşlarımız. Zaten seçim öncesinden çoğunu tanıyorsunuz. Sonra da köylerinize geldiler. Yaptığımız tarımı bilimsel yapacağız. Ziraat mühendisleri yanınızda olacak. Veteriner hekimler yanınızda olacak. Ziraat ve veteriner teknisyenleri yanınızda olacak. Hayvan nasıl sağlıklı ve hijyenik koşullarda saklanır? Temizlemesi nasıl olur? Evde, damda, avluda, bahçede marul, domates, biber nasıl yetişir? Doğru tohum nedir? Sağlıklı tohum nedir? Verimli tohum hangisidir? Bu konularda hepiniz eğitileceksiniz. Hep beraber Türkiye'ye örnek bir kent olacağız” açıklamasında bulundu.

"Atamıza layık olmaya çalışalım"

Atakum'un geleceğini eline aldığını belirten Başkan Cemil Deveci şunları söyledi: "Burası Samsun ve atasından adını alan Atakum, ilk adım şehri, Cumhuriyetin kurtuluş şehri, Atatürk'ün benim doğduğum kent dediği şehir. Ona layık olmaya çalışalım. Hani demişti ya köylü milletin efendisidir diye. Ona ses verelim. Evet bizim elimizden tutuyorlar, tuttular. Biz artık geleceğimizi elimize aldık. Bu toplumun aç kalmak gibi, üretimsizlik gibi bir tehlikesi bir riski yok. Köydeyiz. Köyümüze ve toprağımıza sahip çıkıyoruz. Ülkemizin güvenliğine sahip çıkıyoruz. Atamıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim. Hele şimdilerde kemikleri sızlamaya başladı. Kemiklerini sızlatmayalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Yanınızda olacağız. Siz de bizden elinizi çekmeyiz. Ben size baktığımda kardeşlerimi anamı babamı görüyorum. Eğer onlardan kopmamışsam, büyüdüğüm topraklara, anama ve babama saygım varsa bu dediğimde samimi olmam gerekir. Samimi olmaya da özen göstereceğim."

"Projeyi düşünenlere teşekkür ederim"

Projenin yararlanıcıları arasında bulunan Kasnakçımermer Mahallesi'nden Fatma Söylemez ise, "Projeyi çok güzel buldum. Kırsalı görüp, böyle bir şey düşünüldüğü için teşekkür ettiğini söyledi. Tüm emeği geçenlere, başkanımıza, doktorlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Tüm buradaki ekiplere maddi manevi katkısı bulunanlara teşekkür ederim. Jersey ırkı ineği ben küçüklüğümden tanıyorum. İyi bir inek. Süt veren bir inek. Sütü sapsarı olur. Yağı çok güzel olur. Bildiğim bir hayvan. Başarılar dilerim” açıklamasında bulundu.

Resepsiyonun ardından Gazi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Serdar Coşkun, kadınlara meme kanseri konulu bir seminer verdi. Resepsiyona katılanlara çiçek hediye edildi.