Atakum Down Kafeye yoğun ilgi

Atakum Down Kafede tamamladıkları işbaşı eğitiminin ardından, Atakum Belediyesi tesisleri başta olmak üzere ilçedeki işletmelerde istihdam edilen down sendromlu gençler, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Atakum Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan down sendromlu gençlerin sosyal hayata ve istihdama kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Down Kafe Park, başta Atakumlular olmak üzere tüm şehrin ilgi ve desteğiyle, melek yüzlüleri istihdama kazandırmaya devam ediyor.

Tüm Samsunluların sahip çıktığı projenin, Türkiye'ye örnek olduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Melek yüzlü yavrularımız, Atakum Down Kafe ile hem istihdama hem de sosyal hayata kazandırılıyor. Samsunlu hemşehrilerimiz de bu projeye sahip çıkıyor ve down sendromlu gençlerimize destek oluyorlar. Atakum Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan dezavantajlı grupların sosyal, kültürel, sportif ve istihdama dayalı projelerle buluşturulmasını önemsiyoruz. Bu önemden hareketle hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Atakum Down Kafe, kısa sürede Türkiye'ye örnek oldu” diye konuştu.

Down Kafe'yi hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Melek yüzlülerimizi güldürmek, onların mutluluklarını görmek ve sosyal hayatın içerisinde yer almalarını sağlamak için hayata geçirdik. Buraya gelen vatandaşlarımız, işbaşı eğitiminde olan melek yüzlü garsonlarımızın eşsiz sunumuyla hizmet alıyorlar. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgi gösterdiği Down Kafede eğitimini tamamlayan gençlerimiz, Atakum Belediyesi tesislerimiz başta olmak zere ilçemizde hizmet veren iş yerlerinde istihdam ediliyorlar. Tüm vatandaşlarımızı, Türkiye'de örneği az bulunan, Samsun'da ise ilk ve tek olan Atakum Down Kafeyi ziyaret etmeye ve melek yüzlülerin misafirperverliği eşliğinde güzel vakit geçirmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.