Atakum Genç Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

Samsun'da 5 Nisan 2012 tarihinde kurulan Genç Kızılay Atakum Yönetimi ilk etkinliğini kan bağışı kampanyası ile yaptı.

Atakum ilçesinde bulunan City Mall Alışveriş Merkezi önünde Kızılay kan toplama aracında yapılan kan bağışı büyük ilgi gördü. Kan bağışı etkinliğine, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Samsun Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, Atakum Türk Kızılayı Başkanı Asım Kurt ve Atakum Türk Kızılayı Kadın Kolları Başkanı Sevinç Deniz katıldı.

Genç Kızılay Atakum Yönetim Kurulu Başkanı Mert Kara yaptığı açıklamada, "Genç Kızılay Atakum Yönetimi olarak bütün etkinliklere yoğlun bir şekilde katılım sağlayarak gönüllere dokunacağız. Kan bağışı hem gereklilik, hem de bir ihtiyaçtır. Kan bağışını önemi halkımız tarafından bilinmektedir. Bizler bu kutsal görevlerde hizmet ettiğimiz için çok şanslıyız. Allah bizleri bu görevlerde başarılı ve daim eylesin" dedi.