Atakum İlçe Milli Eğitim'den rekor promosyon

SAMSUN (İHA) – Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün banka promosyon ihalesinde kazanan banka 'Türkiye rekoru' olarak nitelediği 8 bin 660 TL'yi promosyon olarak ödemeyi taahhüt etti.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 2 bin 347 personeli ilgilendiren banka promosyon ihalesi Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik başkanlığında, şube müdürleri, Eğitim Bir-Sen Atakum ilçe temsilcileri ve Atakum banka şube temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Yapılan ihaleyi kazanan banka, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 8 bin 660 TL gibi 'rekor bir rakam' ile promosyon ödemeyi taahhüt etti. Kazanan banka 3 yıl süre ile Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü maaşlarını ödeyecek. Promosyon ücretinin peşin olarak 20 Ocak 2022 tarihine kadar hesaplara geçeceği bildirildi.

Müdür Yetik, banka yetkililerinin promosyon için 'Türkiye rekoru' dediğini söyledi.