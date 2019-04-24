Atakum İstihdam Merkezi kuruldu

Atakum Belediyesi bünyesinde “Atakum İstihdam Merkezi” (ATİM) kuruldu.

Atakum Belediye Başkanı Deveci, görevi devralmasından kısa bir süre sonra ilk projesini hayata geçirdiğini açıkladı. Deveci'nin en çok dikkat çeken seçim vaatlerinden biri olan “Atakum İstihdam Merkezi” projesi Atakum Belediyesi bünyesinde faaliyet göstermeye başladı.

Sözünü tuttu

Başkan Deveci, seçim sürecinde en çok üstünde durduğu “Atakum İstihdam Merkezi” projesini hayata geçirdi. Atakum Belediyesi bünyesinde hizmet verecek ATİM faaliyetlerine başladı. Adaylık sürecinde hayata geçireceği ilk projesinin ATİM'i kurmak olacağını dile getiren Deveci, böylelikle sözünü tutmuş oldu. Atakum İstihdam Merkezi Atakum Belediye Binası içerisinde hizmet vermeye başladı. Atakum Belediyesi ATİM Sorumlusunun Volkan Alptekin olduğu açıklandı.