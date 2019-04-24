İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Atakum İstihdam Merkezi kuruldu

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, göreve gelmesinden çok kısa bir süre sonra ilk projesini hayata geçirdi.

Atakum Belediyesi bünyesinde “Atakum İstihdam Merkezi” (ATİM) kuruldu.


Atakum Belediye Başkanı Deveci, görevi devralmasından kısa bir süre sonra ilk projesini hayata geçirdiğini açıkladı. Deveci'nin en çok dikkat çeken seçim vaatlerinden biri olan “Atakum İstihdam Merkezi” projesi Atakum Belediyesi bünyesinde faaliyet göstermeye başladı.



Sözünü tuttu


Başkan Deveci, seçim sürecinde en çok üstünde durduğu “Atakum İstihdam Merkezi” projesini hayata geçirdi. Atakum Belediyesi bünyesinde hizmet verecek ATİM faaliyetlerine başladı. Adaylık sürecinde hayata geçireceği ilk projesinin ATİM'i kurmak olacağını dile getiren Deveci, böylelikle sözünü tutmuş oldu. Atakum İstihdam Merkezi Atakum Belediye Binası içerisinde hizmet vermeye başladı. Atakum Belediyesi ATİM Sorumlusunun Volkan Alptekin olduğu açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.