Atakum Kent Konseyinden anlamlı etkinlik

Atakum Kent Konseyi ile Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa ‘Değerlerimizi Değerlilerimize Tanıtıyoruz' etkinliğinin son konferansı, Atakum Cumhuriyet Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Bekir Şişman tarafından sunulan “Ali Fuad Başgil ve Gençlerle Başbaşa” konulu konferans, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, Şube Müdürü Kenan Arslan, Atakum Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kurtuluş Çelik ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Konferansta Ali Fuad Başgil'in yaşam öyküsü, mücadelesi, fikirleri ve eserleri tanıtıldı. Başgil'in gençlere yönelik yaptığı tavsiyelerden örneklerin verildiği konferansta, irade eğitiminin önemine dikkat çekildi.

Atakum Kent Konseyi Kültür ve Eğitim Çalışma Grubunun, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirildiği etkinliğin önemini ifade eden Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Bekir Şişman, “Değerlerimizi Değerlilerimize Tanıtıyoruz Etkinliği çerçevesinde, Atakum'da bulunan on iki lisede, ikişer konferans olmak üzere toplamda yirmi dört konferans düzenledik. İki haftadır gerçekleştirdiğimiz konferanslarda Hoca Ahmet Yesevî'yi Anlamak, Ali Fuad Başgil ve Gençlerle Başbaşa, Dilimiz Kimliğimizdir, Çalışma Hayatı ve İş Ahlakı, Gençlik ve Kültürel Mirasımız gibi konular işlenmektedir. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir ve bu türden etkinlikleri diğer STK'lardan, eğitimcilerden, üniversiteden ve ilgili kuruluşlardan da görmek istiyoruz. Bu tür çalışmalar hiç şüphesiz yeni neslin kendi değerleriyle barışmasına ve bu değerleri içselleştirmesine katkı sunacaktır. Bu anlamda en büyük destekçimiz olan Atakum Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Konferansın sonunda Atakum Belediyesi tarafından bastırılan “Gençlerle Başbaşa” kitabından konferansa katılan öğrencilere birer adet hediye edildi.