Atakum Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Önemli yazarları ağırlayacak ve kitap aşkını dalga dalga yayacak fuarda, onlarca yayıncı ve marka da Atakumlulara fuara özel indirimler sunacak. Atakum Belediyesi, bu yıl ilki gerçekleşecek olan Atakum Kitap Fuarı'nın kapılarını açmaya hazırlanıyor. 6-15 Aralık 2019 tarihlerinde Atakum Kent Meydanı'nda kitapseverleri ağırlayacak olan fuar, aynı zamanda 50 yazar, 40 yayıncı ve 100 markayı da Atakumlularla buluşturacak. Fuar, 9 gün boyunca 10:00-21:00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.

Yazarlar geçidi

Aynı zamanda imza günleri ve söyleşilerin de yer alacağı fuarda, kitapseverler takip ettikleri yazarlarla da bir araya gelecek. Türkiye'nin önemli yazarlarının Atakumlularla buluşacağı fuarda, İhsan Eliaçık, Hulki Cevizoğlu, Sinan Meydan, Bekir Öztürk, Sinan Yağmur, Vehbi Vakkasoğlu, İsmail Tokalak, Reyhan Erdoğan, Ahmet Eroğlu, İsmail Tezgel, Murat Ali Bilkay, Osman Ünal, Hanife Uzun, Halime Özoğlu Temel, Ufuk Tufan, Cemil Kılıç gibi toplamda 50 yazar yer alacak. Zengin kitap içeriğinin kitapseverlerle buluşacağı fuarda, 40 yayıncı ve 100 marka da fuara özel indirimlerle de Atakumlulara sürprizler yapacak.