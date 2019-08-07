Atakum meclisi 'indirim' dedi

Atakum Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısı Atakum Belediye Meclis Başkanvekili Yunus Koloğlu başkanlığında gerçekleşti. Mecliste bir önceki oturumda ilgili komisyonlara havale edilen 13 madde görüşülerek karara bağlandı. 11 madde oy birliğiyle kabul edilirken, 2 madde de oy çokluğu ile kabul edildi.

Oy birliğiyle kabul

Mecliste, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu tarafından sunulan 2 farklı önergede engellilere, öğrencilere, şehit yakınlarına ve gazilere Atakum Belediyesine ait tesislerde çeşitli oranlarda edilen indirip talepleri de görüşüldü. Buna göre, Atakum Belediye Meclisi belediyeye ait kafe, restoran gibi alanlarda birinci dereceden şehit yakınlarına ve gazilere yüzde 50, engelli vatandaşlara yüzde 25, Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine de yüzde 10 oranında indirim uygulanmasına oy birliği ile kabul etti.

Bir önceki toplantıda indirim isteğini meclis üyeleriyle paylaşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bu konuda hassasiyet gösterelim. Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Hem öğrencilerimize, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, yaşlılarımıza katkı vermemiz gerekir. Sosyal dayanışma göstermeliyiz. Biz sosyal belediyeciliği sürekli seslendiriyoruz. Bunu yapmamız lazım. Bizim görevimiz halka hizmet etmek. En iyi hangi şekilde yapacaksak, çalışma koşullarını da ona uydurmalıyız. Benim hedefim bu. Dileğim, insanların olabildiğince oraya gelip yiyip içebileceği, bütçelerine dokunmayacağı bir hizmeti verebilmek. Umarım Türkiye'nin her tarafında böyle uygulamalara şahit oluruz. Türkiye artık yediğini içtiğini rahat rahat ödeyebilir insanların yaşadığı bir ülke olur. Hepimizin amacı bu” dedi.