Atakum meclisi olağanüstü toplandı: 43 personele yeni statü

Olağanüstü toplanan Atakum Belediye Meclisi'nde alınan kararla birlikte belediye bünyesinde bulunun farklı iş kollarındaki 43 personelin tam zamanlı personel statüsüne geçirilmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Samsun Atakum Belediyesi Meclisi olağanüstü toplandı. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci başkanlık etti. Toplantıda görüşülen "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Aralık 2022 tarih ve 73398 boş kadro değişik cetvelleri" ile ilgili teklif, oy çokluğu ile meclisten geçti. Bu madde ile 43 farklı iş kolunda çalışan personel tam zamanlı personel statüsüne geçmeye hak kazandı.

Madde görüşülme esnasında konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Meclisin olağanüstü toplanması ve benim çağırma niyetim çok nettir. Burada olumlu karar alsak bile hukuki tartışmaları var. Onlarla ilgili yaklaşık 2 aydır çalışıyorum. Yaptığımız toplantı nasıl olağanüstü ise içinde bulunduğumuz koşullar da olağanüstüdür. Bu olağanüstü toplantıyı yapma nedenim en azından bu tasarıyı gerçekleşmeden, yasalaşmadan böyle bir şans doğarsa hiç olmazsa bir birim memur kapsamına girebilecek olan yasanın 49. maddesine uyan Atakum Belediyesi'nde çalışan olacak. 150'ye yakın çalışan var. Bu 150 kişiden 43'ü yararlanabilecek. Bu yasa artık şöyle çıkıyor: Belediyeler yönünden, özel iradeler yönünden, Sağlık Bakanlığı, üniversite yönünden ve Milli Eğitim Bakanlığı yönünden KPSS'yi kaldırıyor. Önümüzdeki dönemlerde sözleşmeli memur olarak atanmış olanlar bugünkü sözleşmeli ve 31 Aralık'tan sonra kadrolu memur statülerine geçenlerden hukuki güven açısından ve maaş açısından hiçbir farkı yok. Bir tek farkı var. Kadrolu memur durumunda olanlar, 'Atakum Belediyesi'nde çalışmıyorum' diyerek tayin isteyebilecekler. 31 Aralık'tan sonraki süreçte alınacak sözleşmeli memurlar o kurumda 3 yıl çalışmak durumundalar. 3 yıl sonra otomatik olarak kadrolu memur olacaklar. Ondan sonraki süreçte de diğer memurların hakları ne ise onlardan yararlanacaklar. Tasarı bu şekilde çıkarsa olacaklar” dedi.

Teklifi neden gündeme getirdiğine açıklık getiren Başkan Deveci, “Ben bu teklifi getirirken ne kadar insan yararlanabiliyorsa, o kadar insan yararlansın noktasındayım. Bu kararı alırken belediyelerin çıkarlarını gözeteceğim. Bu kararı alırken herkesi görüşünü alacağım. Belediyedeki çalışma barışını bozacak bir iştir. Ben bunu göze alarak bunu getiriyorum. Yarın bir gün ikisi memur olamayacak. Sonraki yılları bekleyecek. Buradaki memur olacak. Hem siyasi kadrolarla görüşerek hem de meclisle görüşerek bir model bulacağız" diye konuştu.