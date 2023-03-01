Atakum meclisinden yeni deprem yönetmeliği

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bu sadece belediye başkanı veya meclis üyesi olarak değil, insan olarak vicdani sorumluluğumuz” dedi.

Atakum Belediye Meclisi Mart ayı 1. birleşimi Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste gündem maddelerine geçilmeden önce meclis gruplarının başkan vekilleri tek tek söz alarak yaşanan deprem felaketi nedeniyle taziyelerini iletti. 7 maddenin yer aldığı meclis gündeminde, Atakum Belediyesi'nin yeni deprem yönetmeliği de görüşülmeye başlandı. İlgili madde, detaylı çalışılması için komisyona havale edildi.

"Vicdani sorumluluğumuz"

Atakum Belediyesi'nin gönüllülerle birlikte gerçekleştirdiği Türkiye'ye örnek çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Deveci, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Günlerdir uyumuyoruz. Bu acının hemen arka sayfasında öyle güzel şeyler var ki. Hani derler ya, ‘İnsanlık kendini açığa çıkardı.' Acı bizim, ortak ve büyük. 1999 depremini yaşadık ama çabuk unuttuk. Acıyla yaşanmaz, yaraları sarmaya çalışalım ama bir daha tekrarlanmasına izin vermeyelim. Biz bir meclisiz içimizde mühendisler, hukukçular var. Teknik insanlar bölgeye gidip bir rapor hazırlamış. Özetle, 1995 yılından itibaren yaşanan son 10 depremde binaların hasar türleri, yıkılma gerekçeleri aynıymış. Hatalarımızı tekrar ederek gelmişiz. Nerede hata yapıyoruz diye sormamız lazım. Biz Atakum Belediyesi olarak Mart ayı meclis gündemine yeni deprem yönetmeliğini getiriyoruz. Diğer çalışmalarımız da devam ediyor. İmar affından yararlanan binalar var. Binayı baştan sona dek yapmış ve imar affından yararlanmışsa, o bina depreme dayanıklı mı, insan sağlığını koruyabilecek durumda mı değil mi nasıl denetlenmesi gerekiyorsa ona ilişkin de bir çalışma yapıyoruz. Konuyla ilgili tüm paydaşları bir araya getireceğiz. Meclisimizde uzman arkadaşlarımız var. Hepinizin yardımlarına ihtiyaç var. Bir yerden başlayacağız. Karadeniz'de bu konuları öncelikle görüşmesi gereken ilçelerden biriyiz. Bu sadece belediye başkanı veya meclis üyesi olarak değil, insan olarak vicdani sorumluluğumuz” dedi.

Meclisten dayanışma çağrısı

Başkan Deveci, Atakum'a 4 bine yakın aile geldiğini belirtti. Deveci, Atakum Belediye Meclisi'ndeki tüm gruplar adına dayanışma çağrısı yaparak, “Hepsi artık bizim komşumuz. Çocuklarımızla aynı parklarda oynuyorlar. Bu yükü birlikte taşımamız gerekiyor. Daha ne kadar misafirimizin geleceği belli değil. Samsunluların bu zamana dek gösterdiği alicenaplığı devam ettirmelerini diliyoruz. Elimizi onlardan uzak tutmayalım” diye konuştu.