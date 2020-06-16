Atakum öncü oldu, TEMA'ya fidan yağdı

Çevre Koruma Haftası'nda belediye başkanları sosyal medyada TEMA'ya fidan bağışlama zinciri başlattı. Samsun Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci tarafından başlatılan bağış zinciri, ülkenin farklı ilçelerini yöneten 10 belediye başkanının katılımı ile sürdü. TEMA'ya 776 fidan bağışlandı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Çevre Koruma Haftası'nda pandemi önlemleri nedeniyle fidan dikme etkinliği gerçekleştiremeyince Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na (TEMA) internet üzerinden 50 fidan bağışladı. Başkan Deveci online bağış yaptığı anları videoya kaydederek sosyal medya kesabından paylaştı. Türkiye'nin farklı ilçelerindeki iki mevkidaşına çağrıda bulunarak onları da TEMA'ya fidan bağışlamaya davet eden Başkan Cemil Deveci, sanal alemde bağış zinciri başlattı. Zincire katılan belediye başkanları, kaydettikleri videolar ile bağışta bulunup mevkidaşlarına çağrıda bulunmayı sürdürdü.

Samsun'dan başlayan sanal bağış organizasyonu, Rize, Artvin, Adana, Çanakkale, Manisa, Bursa, İstanbul ve Kastamonu'ya ulaştı. 11 belediye başkanının meydan okumalara karşılık verdiği kampanya kapsamında TEMA'ya 776 adet fidan bağışlandı.

11 belediye başkanından 776 fidan

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin 50 fidan bağışlayarak başlattığı zincirde; Artvin Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan 60 fidan, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu 53 fidan, Artvin Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu 30 fidan, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem 100 fidan, Çanakkale Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan 50 fidan, Manisa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 50 fidan, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 146 fidan, İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç 100 fidan, Kastamonu Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu 37 fidan, İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise 100 fidan bağışında bulundu.

Belediye başkanları tarafından TEMA'nın internet sitesi üzerinden bağışlanan 776 fidan, vakfın erozyonla mücadele kapsamında belirlediği ağaçlandırma alanlarına dikilecek.