'Atakum Proje Fabrikası' açıldı

Atakum Belediyesi bünyesinde başlatılan ve ilçeyi, Türkiye'ye proje üreten örnek bir merkez haline getirmek amacıyla çalışacak Atakum Proje Fabrikası ilk eğitimini tamamladı. 35 kişinin sertifika aldığı ilk eğitimde istihdamın geliştirilmesi için 8 farklı proje oluşturuldu.

Atakum Belediyesi bünyesinde Kent Konseyi, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör temsilcileri, üniversiteler ve vatandaşların iş birliği ile Atakum'u Türkiye'ye proje üreten örnek bir merkez haline getirmek amacıyla kurulan proje tamamlandı. Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi Genel Müdürü Av. Ali Ulusoy tarafından üç gün boyunca verilen proje döngüsü ve proje yazma eğitiminden 35 kişi faydalandı. Eğitim sonrasında Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Dr. Atila Tekcan ile Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Alptekin'in katılımıyla Yalı Kafe'de sertifika töreni düzenlendi.

İstihdama yönelik projeler yazılıyor

Avrupa Sosyal Girişimcilik Ağı kapsamında yapılacak çalışmalarda Atakum Proje Fabrikası'nda ilk etapta gerçekleştirilen eğitim sırasında istihdamın geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla 8 farklı proje oluşturuldu. Fabrikanın ana hedeflerini de istihdamın artırılması, kırsal kalkınma, girişimcilik, kültür ve turizmin geliştirilmesi, sürdürülebilir şehircilik alanında projeler üreterek, çeşitli fonlardan elde edilecek bütçelerle öncelik olarak Atakum için, ardından Samsun ve Türkiye için örnek projeler üretmek oluşturdu.

Yılda 50 proje hedefi

Projenin diğer hedeflerini de fonlar hakkında proje üretmek isteyen herkesle bilgi ağı kurmak, çağrısı gerçekleşen projelerin etkili biçimde duyurulmasını sağlamak olduğu belirtildi. Yılda ortalama 50 proje yazmak için kolları sıvayan katılımcılar, bu projelerin en az yüzde 10'unu da kente hibe olarak kazandırılmasını ve bu hibelerden bütün halkın yararlanmasını amaçlıyor. Birden fazla ülkenin yer alacağı projelerde veya diğer sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı çalışmalarda da Atakum Belediyesi iştirakçi veya ortak olarak destek olacak.

Vatandaşın fikri havuzda toplanacak

Atakum Belediyesi bünyesinde oluşturulacak ve Atakum'un, ulusal ve uluslararası çok sayıda fondan yararlanması için çalışacak koordinasyon biriminin yanı sıra, projeler için önemli bir nokta olan 'dış değerlendirme sistemi' ile de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan gelecek proje fikirleri de fikirleri de bir havuzda toplanacak. İnternet sitesi sayesinde veya belediyeye yapılacak yazılı başvurularda Atakumluların proje fikirleri de değerlendirilecek. Projelerin fon bulması halinde, çalışma kapsamında projede yer alan vatandaşlar da istihdama katılabilecek.

Meslek lisesi öğrencilerini Avrupa'ya staja gönderecek

İlk etapta birçok kuruluştan katılımcıyla gerçekleştirilen eğitimler sürekli olarak devam edecek. İki ayda bir yeni katılımcılara eğitimler verilecek ve çalıştaylar ile motivasyon toplantıları düzenlenecek. Yalnızca proje çatısı altında değil, ayrıca eğitim fırsatlarından yararlanmaları için girişimcilik kursları başta olmak üzere her yıl işsiz gençleri, meslek lisesi öğrencilerini Avrupa'ya staja gönderecek programlardan faydalanması için projeler üretilecek.