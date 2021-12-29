İhlas Haber Ajansı

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Atakum zabıtasından fiyat denetimi

Samsun’da, Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerle marketlerde etiketleri tek tek kontrol etti.

Samsun'da, Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerle marketlerde etiketleri tek tek kontrol etti.


Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi yapıldı.



Denetimler sürecek


Rafta farklı, kasada farklı fiyat politikasıyla yurttaşın mağdur edilmesinin önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde başta temel gıda ürünleri olmak üzere pek çok kalem üründe etiket kontrolü gerçekleştirildi. Etiketteki ve kasadaki fiyatları tek tek karşılaştırılan ürünlerin aynı zamanda son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Tüketicilerin etiketler konusunda çok dikkatli olması gerektiğini belirten Atakum Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerin süreceğini söyledi.

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