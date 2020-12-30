Atakum zabıtasından yeni yıl denetimi

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumak amacıyla yıl boyunca kent genelinde gerçekleştirdiği denetimleri yılbaşı öncesinde yoğunlaştırdı. Ekipler, 31 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde vatandaşların yoğun şekilde alışveriş yaptığı market, kasap, manav, fırın, balıkçı, kuruyemişçi, pastane ve büfe gibi işletmeleri mercek altına aldı. Yılbaşı yoğunluğu yaşayan iş yerlerine ani denetim yapan ekipler; hijyen şartlarını kontrol ederek fiyat etiketlerini inceledi. Satışa sunulan ürünlerin depolanma ve raf koşullarını denetleyen Atakum Zabıtası, şartları uygun olmayan işletmelere uyarılarda bulundu.

Öte yandan iş yerlerinde korona virüsü salgını nedeniyle uygulanması zorunlu olan kuralları hatırlatan Zabıta ekipleri, maskesiz müşterilerin işletmelere kabul edilmemesi gerektiğini hatırlattı. İşletme içerisinde çok sayıda müşterinin bir arada bulunmasının sağlık açısından risk oluşturduğuna dikkat çeken ekipler, olası kalabalık anlarda sıradaki müşterilerin dışarıda beklemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Esnafa yeni yıl önlemleri anlatıldı

Zabıta ekipleri, kent esnafını yılbaşı kutlamalarına ilişkin Samsun Valiliği tarafından yayınlanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı hakkında da bilgilendirdi. Buna göre, korona virüsü vakalarında yaşanan artış nedeniyle 31 Aralık 2020 saat 21.00'de başlayarak 4 Ocak 2020 saat 05.00'te sonlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama süresince lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi işletmeler hafta içi ve hafta sonlarında 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis yapabilecek. Balıkçı/balık tezgâhı şeklindeki iş yerleri de cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Olası yılbaşı kutlamalarının önüne geçebilmek için de kent genelindeki oteller ve konaklama tesislerinde canlı müzik yapılamayacak, saat 22.00'den sonra kayıttan olsa dahi müzik yayını gerçekleştirilemeyecek.