Atakum zabıtasının dikkati faciayı önledi

Samsun'un Atakum ilçesinde zabıta ekipleri bir dairenin balkonunda çıkan yangını fark edip, muhtemel bir faciayı engelledi.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir dairenin balkonunda çıkan yangını fark ederek muhtemel bir facianın önüne geçti. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından aileye temizlik ve boya desteği de verdi.

Zabıta ekipleri önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir dairenin balkonunda derin dondurucudan çıkan yangını yoldan geçerken fark etti. Ev sahiplerine haber veren zabıta ekipleri, yangının söndürülmesinde de rol oynadı.

Yangının izleri silindi

Yangının söndürülmesinin ardından evdeki yangın izlerinin silinmesi için Atakum Belediyesi Evde Destek Hizmetleri Birimi devreye girdi. Ekipler, dairenin balkonunda ve yangından etkilenen bir odasında temizlik yaptı. Derinlemesine temizliğin ardından da Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri balkonda ve yangından etkilenen odada badana işlemi gerçekleştirdi. Aile, desteklerinden dolayı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye ve belediye ekiplerine teşekkür etti.